Uomini e Donne, ufficiale: Giorgio Manetti non farà più parte del cast del Trono Over 

Uomini e Donne, è ufficiale: Giorgio Manetti non sarà più tra i protagonisti del Trono Over

Che Giorgio Manetti avesse intenzione di lasciare il Trono Over di Uomini e Donne i fan della trasmissione lo sapevano già. Lui stesso, d’altronde, aveva parlato di questa eventualità qualche mese fa (prima della pausa estiva e dello stop alle registrazioni delle puntate). Quest’estate, però, si era parlato anche di un suo possibile dietro front e, quindi, di un suo ritorno tra il parterre dei cavalieri. Nell’ultimo periodo, quindi, il pubblico da casa ha continuato a chiedersi: ma Giorgio Manetti parteciperà o non parteciperà quest’anno a Uomini e Donne? Ebbene, a questa domanda, nel suo ultimo numero, ha pensato bene di rispondere il settimanale Chi, confermando una volta per tutte l’abbandono dalle scene del Gabbiano che, quindi, non prenderà parte al Trono Over a settembre.

“Il Trono Senior di Uomini e Donne, trasmissione di Maria De Filippi, quest’anno non avrà tra i suoi protagonisti Giorgio Manetti” è stato scritto per la precisione nella rubrica Chicche di Gossip di Chi. L’uomo che ha fatto perdere la testa a Gemma Galgani, dunque, non sarà più tra i protagonisti del date – show di Maria De Filippi. Adesso, però, c’è da capire chi prenderà il suo posto nel cuore di Gemma e se quest’ultima, dopo così tanto tempo, sia effettivamente pronta a voltare pagina dopo di lui.

Uomini e Donne: Tina e Gemma unite contro il ritorno di Giorgio Manetti al Trono Over

Diverse settimane fa, quando si era parlato di un possibile ritorno di Giorgio a Uomini e Donne, il settimanale Vero aveva fatto luce su un dettaglio non di poco conto. Gemma e Tina, da sempre rivali, parevano finalmente aver trovato un punto di incontro. Le due, difatti, pare si fossero entrambe opposte al rientro di Manetti in trasmissione. Oggi però, stando alle ultime indiscrezioni, possono stare tranquille su questo fronte.