Giorgio Manetti vuole tornare a Uomini e Donne: Tina e Gemma si oppongono

Uomini e Donne, Giorgio Manetti vuole tornare al Trono Over: Tina Cipollari e Gemma Galgani non vogliono

Gemma e Giorgio di Uomini e Donne? Una storia ancora tutta da scrivere! E sì, perché il Gabbiano ha fatto dietrofront: dopo aver annunciato il suo addio al Trono Over ci ha ripensato. Secondo quanto fa sapere il settimanale Vero, Manetti avrebbe rinunciato alle offerte del Grande Fratello Vip e di Temptation Island Vip per ritornare alla corte di Maria De Filippi. Il motivo di questo repentino cambio di idee? A quanto pare per via della Galgani, che ormai è diventato un personaggio televisivo di spicco tanto da essere invitata a numerosi eventi e programmi televisivi.

Contrariamente alle aspettative, però, Gemma Galgani non sarebbe felice di rivedere Giorgio Manetti a settembre al Trono Over di Uomini e Donne. Il motivo? La Dama torinese è stanca di soffrire per colpa dell’uomo e vuole definitivamente tagliare i ponti con lui. E ad aiutarla in questa impresa ci sarebbe Tina Cipollari che, sebbene amica di Giorgio, sarebbe stanca di questa telenovela infinita tra Manetti e la Galgani. “Dopo le tante delusioni, Gemma avrebbe finalmente capito che non potrà più costruire nulla in campo sentimentale fino a quando sulla sua strada ci sarà Manetti. Insomma: a Uomini e Donne o lei o Giorgio!”, si legge sulla rivista.

Uomini e Donne: Gemma Galgani non vuole rivedere Giorgio

Dunque, Maria De Filippi e la redazione del programma di Canale 5 sarebbero di fronte a una scelta importante: Giorgio Manetti o Gemma Galgani? Chi la spunterà? Lo scopriremo presto…