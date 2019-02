Anticipazioni Uomini e Donne, Lorenzo e Claudia dopo l’esterna con Ivan: tutte le news prima della scelta

Claudia ha voluto prendere un po’ in giro Lorenzo e per questo è uscita in esterna con Ivan. Ovviamente, la corteggiatrice non è assolutamente interessata ad intraprendere una conoscenza con il simpatico spagnolo. La giovane di Uomini e Donne pare abbia solo voluto portare a termine la sua vendetta per quanto riguarda la finta scelta fatta da Riccardi durante le scorse settimane. Quando il tronista di Milano ha scoperto il tutto e ha visto le immagini dell’uscita tra la Dionigi e Gonzalez è rimasto a dir poco senza parole. Nonostante ciò, ha mandato giù il boccone e l’ha presa con grande auto-ironia. Nonostante sia stato allo scherzo, il tronista se l’è forse legata al dito?!

Lorenzo Riccardi ha già registrato la sua ultima puntata prima della scelta. Il pubblico presente in studio ha avuto modo di vedere cosa è accaduto dopo l’esterna tra Claudia e Ivan. A quanto pare, il giovane di Milano ha voluto esibirsi in un ballo dedicato tutto alla Dionigi, così come lei ha fatto con lui. Ovviamente il tronista si è lasciato andare ad una simpaticissima esibizione, tant’è che a stento si è riusciti a trattenere le risate. A quanto pare, il ragazzo non ha assolutamente preso a male lo scherzo della sua corteggiatrice. Appurato tutto ciò, pare chiaro che il ballo tra la Dionigi e lo spagnolo non comprometterà assolutamente la scelta finale.

Uomini e Donne, la scelta di Lorenzo Riccardi: Claudia o Giulia? Attesa la gesta in villa

Al momento non si hanno molti indizi riguardo la scelta di Lorenzo. In ogni caso, è quasi certo che il giovane non abbia ancora registrato nulla. Riccardi e le sue corteggiatrici sono in attesa della scelta di Teresa Langella. Solo dopo la messa in onda della puntata dedicata alla bella napoletana arriverà il momento di veder passare al centro dell’attenzione il simpatico milanese. Dai social non arrivano molte news, anche se entrambe le ragazze sembrano essere un po’ in ansia e anche molto speranzose.