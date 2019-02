Uomini e Donne anticipazioni, Teresa sceglie Antonio dopo il bacio? News

Anticipazioni Uomini e Donne: Teresa Langella ha scelto Antonio Moriconi dopo il bacio? Ultimissime news

Molto probabilmente, la scelta di Teresa a Uomini e Donne è stata già registrata. La tronista di Napoli ha deciso di trascorrere del tempo con Antonio e Andrea nella villa, per poi uscire dalla trasmissione insieme ad uno di loro due. Ovviamente, non ci sono moltissime anticipazioni riguardo a ciò che è accaduto nel corso delle ultimissime settimane. I fan del Trono Classico non vedono l’ora che vada in onda la speciale puntata in prima serata per capire come sia andato a finire il trono della dolce Langella. In ogni caso, in molti si stanno chiedendo se la bella di Napoli abbia deciso di fare scegliere subito dopo il bacio con Moriconi perché resasi conto dei sentimenti che ha iniziato a provare proprio per quest’ultimo. Diciamo che ad oggi il pubblico di Maria De Filippi è letteralmente diviso a metà.

Teresa Langella ha baciato prima Andrea Dal Corso, poi si è lasciata andare anche con Antonio. Durante il bacio con Moriconi sono arrivate anche le lacrime. La tronista si è infatti lasciata andare ad un pianto di grande commozione. La donna è rimasta colpita dal fazzoletto, usato da lei, che il corteggiatore ha conservato durante tutto il percorso vissuto all’interno dello studio di Uomini e Donne. Tutti questi indizi lasciano ben sperare i fan del ragazzo. Nonostante ciò, resta tutto abbastanza top secret riguardo a ciò che è accaduto in villa, anche se negli scorsi giorni sono arrivate delle succulenti anticipazioni dal Vicolo delle News.

Uomini e Donne: la sorpresa di Antonio ha convinto Teresa a sceglierlo?

Prima della scelta, Antonio Moriconi pare abbia fatto una serenata alla Langella. Il corteggiatore si è fatto inoltre aiutare da uno degli artisti più amati da Teresa, ovvero Gigi Finizio. Un gesto così grande avrà dato modo alla tronista di chiarirsi le idee una volta per tutte?! Manca davvero molto poco alla messa in onda della speciale puntata in prima serata attesa per il 15 Febbraio!