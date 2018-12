Uomini e Donne anticipazioni, Lorenzo e Cerioli nei guai: corteggiatrici furiose

Uomini e Donne anticipazioni Trono Classico, corteggiatrici contro Lorenzo Riccardi e Andrea Cerioli: i due tronisti al centro della polemica

Oggi giovedì 27 dicembre 2018 negli studi di Uomini e Donne è stata registrata un’altra puntata del Trono Classico. Al centro della discussione questa volta, per via di alcune decisioni prese, ci sono finiti soprattutto Andrea Cerioli e Lorenzo Riccardi. Quest’ultimo, stando a quanto riportato dal sito Newsued.com, pare sia addirittura andato nel panico all’idea di dover fare presto una scelta. Il motivo? Le sue corteggiatrici, ovvero Claudia e Giulia, hanno apertamente dichiarato di essere intenzionate a dire no se e qualora venissero da lui scelte. La goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbero stati proprio i comportamenti avuti da Riccardi nei loro confronti. Claudia, nello specifico, dopo aver lasciato la trasmissione l’ultima volta, ha deciso di non presentarsi questa settimana all’esterna con Lorenzo.

Quando Lorenzo ha saputo che Claudia si è rifiutata di fare l’esterna lui, di tutta risposta, ha confermato alla redazione di essere disposto a rinunciare all’esterna con Giulia pur di vedere la romana. Giulia, ovviamente, non l’ha presa molto bene. Lei si era detta addirittura pronta a dimenticare tutti i dissidi passati dopo il bacio, ricominciando da capo e dando una seconda possibilità a Lorenzo. Lasciata sola in esterna, però, ha totalmente cambiato idea, confermando a Maria che se lei fosse la scelta la sua risposta – ad oggi – sarebbe un no. E Claudia? Anche quest’ultima, come anticipato sopra, ha dichiarato di essere un no. Quando Riccardi è andata a cercarla a casa, infatti, lei non si è fatta trovare. Di perdonare Lorenzo per il bacio dato sia a lei che a Giulia sembra non volerne proprio sapere.

Uomini e Donne, Andrea Cerioli bacia Arianna: Federica torna e poi lascia di nuovo lo studio

Una puntata di Uomini e Donne movimentata quella registrata oggi anche per Andrea Cerioli. Il bolognese, dopo aver baciato Arianna e chiarito con Federica (che pare sia tornata di nuovo a corteggiarlo) è stato lasciato solo nello studio. Entrambe, infatti, hanno abbandonato la trasmissione. Il motivo? Dopo aver baciato Arianna Federica è andata su tutte le furie e Cerioli, considerando inopportuna la sua reazione, si è alzato ed ha chiesto di ballare con la rivale. Il ballo ha agitato ancora di più le sue corteggiatrici che alla fine, anche se per motivi diversi, hanno entrambe lasciato lo studio (Federica perché non ha digerito la reazione di Andrea e Arianna perché si è vista sminuire).