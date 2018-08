Uomini e Donne anticipazioni: Lara sta già registrando per il trono classico? L’indizio

Uomini e Donne: Lara a Cinecittà per registrare il video di presentazione del suo trono? Il dettaglio che non sfugge ai fan

AGGIORNAMENTO: Lara è la nuova tronista di Uomini e Donne, arriva il gesto di Martina che svela tutto!

Dopo il successo raggiunto con la sua partecipazione a Temptation Island, per Lara Zorzetto potrebbe presto aprirsi un nuovo capitolo della sua vita, magari proprio come tronista a Uomini e Donne. Ebbene, oggi, a poche settimane dell’inizio delle registrazioni delle prime puntate del date-show di Canale 5, questa ipotesi potrebbe non essere poi così assurda. In passato, in fondo, è già successo che un ex volto noto di Temptation venisse scelto per salire sul trono. Sarà questa la volta buona per Lara? Intanto una sua Instagram stories ha portato in queste ore i fan a credere ancora di più a questa eventualità. La Zorzetto, nello specifico, ha pubblicato un video dove dice di trovarsi a Cinecittà World. Cosa ci fa la ragazza lì? Forse si è recata a Roma per realizzare il suo video di presentazione prima dell’inizio ufficiale di Uomini e Donne?

La produzione di Uomini e Donne, però, è sempre stata ben attenta a mantenere il riservo fino alla fine quanto si è trattato di svelare l’identità dei tronisti. Forse per Lara Zorzetto la redazione di Maria De Filippi sta facendo un’eccezione? Per scoprire dove sta la verità, ovviamente, non ci resta che aspettare e vedere come alla fine si evolveranno le cose.

Uomini e Donne: Lara Zorzetto da Temptation Island a tronista?

Una volta andata in onda l’ultima puntata di Temptation Island, già fin da subito, sul web molti hanno iniziato a dare per scontata la partecipazione di Lara Zorzetto a Uomini e Donne. Il messaggio pubblicato sui social all’indomani del confronto con Filippo Bisciglia, inoltre, ha fatto ben sperare che fosse così. Se è vero allora che più indizi fanno una prova allora, ad oggi, la soluzione a questo mistero sembrerebbe più vicina di quanto si possa immaginare.