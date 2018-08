Temptation Island, Lara pronta a rimettersi in gioco di nuovo: “Ho voglia di amare”

Temptation Island, il messaggio di Lara dopo la puntata: la Zorzetto pronta a rimettersi in gioco

Temptation Island ha messo Lara Zorzetto nella condizione di dover riscrivere un pezzo importante della sua vita sentimentale una volta finite le riprese. Dopo essere stata fidanzata per più di due anni con Michael, infatti, la ragazza è tornata single e questo, inevitabilmente, l’ha portata a dover rivalutare molte cose. Quali sono adesso le sue intenzioni? Ebbene noi di preciso questo non lo possiamo sapere ma, di fatto, quello che possiamo fare è interpretare le ultime parole della Zorzetto che, su Instagram, ha scritto di essere pronta a rimettersi in gioco, nella vita e in amore.

Temptation Island, Lara Zorzetto lascia Michael e dopo la puntata scrive: “Ho voglia di amare”

Il primo messaggio di Lara Zorzetto dopo la puntata finale di Temptation Island risale a questa notte quando, su Instagram stories, ha pubblicato una foto accompagnata dalla seguente frase: “Treni che vanno, treni che arrivano, l’importante è non fermarsi”. La stessa poi in mattinata, sempre sul suo profilo, ha scritto: “La semplicità. umiltà e la verità sono le cose che contano davvero. Che ripagano. Che valgono. Ho voglia solamente di sorridere, di sognare, di amare”. Il suo messaggio, quindi, Lara alla fine lo ha concluso con una frase emblematica che, per la prima volta, ha manifestato una chiara intenzione: quella di non arrendersi e di non voltare le spalle all’amore.

Temptation Island: Lara Zorzetto pronta per Uomini e Donne?

Lara Zorzetto a Uomini e Donne dopo Temptation Island? Oggi tantissimi sono gli utenti che, sui social e non solo, continuano a sostenere il suo trono a settembre. L’amore di cui oggi lei tanto parla, dopo il flirt con il tentatore Giuseppe Santamaria, potrebbe bussare alla sua porta grazie all’aiuto della redazione di Maria De Filippi? Al momento, forse, è troppo presto per dirlo. Certo è che, qualora dovesse succedere, di certo questa decisione non lascerebbe scontento il pubblico da casa.