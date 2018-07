Temptation Island, Giuseppe Santamaria: chi è il tentatore di Lara Zorzetto

Temptation Island: chi è il tentatore Giuseppe Santamaria

Uno dei tentatori di Temptation Island 2018 che si è fatto notare fin da subito è Giuseppe Santamaria. Il ragazzo ha intrapreso una bella conoscenza con Lara Rosie Zorzetto, fidanzata di Michael De Giorgio. Ma chi è Giuseppe Santamaria? Nato nel 1992 a Caserta, il tentatore da diverso tempo ormai si è trasferito a Roma per motivi di lavoro. Giuseppe, infatti, nella vita di tutti i giorni è un mangiafuoco: per essere più precisi è il Fireman de Il Circo Nero. Quella a Temptation Island per lui rappresenta la prima esperienza in uno studio televisivo, ma sfogliando la sua galleria di Instagram si scopre una foto che lo ritrae negli studi Titanus, durante la finale di Amici 16.

Giuseppe Santamaria: tutte le curiosità sul tentatore di Temptation Island

Non si conosce molto della vita privata e sentimentale di Santamaria. Sappiamo, però, che grazie al lavoro che svolge, insieme alla sua compagnia, ha la possibilità di girare l’Italia da nord a sud, di scoprire il mondo e visitare sempre posti nuovi. Sui suoi account social, infatti, il campano posta sempre foto in luoghi diversi del mondo. Altre passioni del tentatore sono il basket, la palestra -che frequenta regolarmente-, il mare e le uscite con i suoi amici. A Temptation Island, nel villaggio che condivide con le sei fidanzate e gli altri dodici tentatori, sta instaurando un bel rapporto con una delle fidanzate, Lara Rosie Zorzetto.

Giuseppe Santamaria a Temptation Island: il rapporto con Lara Zorzetto

Nel programma di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, il bel casertano sta conoscendo meglio Lara Rosie Zorzetto, la compagna di Michael De Giorgio, con la quale vive a stretto contatto nel villaggio della Sardegna. Tra i due sembra esserci un bel feeling, cosa che ha fatto letteralmente impazzire Michael che, però, non si sta lasciando sfuggire l’occasione di conoscere meglio Rita Cardinale, una delle tredici tentatrici con cui sta vivendo l’esperienza nella trasmissione. Come andrà a finire per la coppia? I due usciranno insieme o con i rispettivi tentatori?