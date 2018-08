Uomini e Donne, Lara è la nuova tronista: il gesto di Martina svela tutto

Uomini e Donne nuovi tronisti, c’è Lara di Temptation Island: il gesto di Martina Sebastiani su Instagram

Lara di Temptation Island è la nuova tronista di Uomini e Donne. Da giorni si parla di questa possibilità e ora la conferma è arrivata su Instagram, grazie a Martina Sebastiani. L’ex fidanzata di Gianpaolo ha condiviso una diretta sui social network con Lara e Andrea Dal Corso, detto Andrew. Tra una domanda e un’altra Martina ha fatto un passo falso, che ai più attenti non è sfuggito. “Martina sarai la prossima tronista?”, ha chiesto un follower curioso. La Sebastiani ha replicato: “No, non fa per me, davvero. Non so perché siete convinti di questa cosa, la lascio fare a Lara”. La romana lo ha detto appoggiando la mano sulla spalla dell’amica per poi scappare via dall’inquadratura appena si è resa conto delle affermazioni rilasciate. Così la Zorzetto ha cercato di correre ai ripari, chiarendo che non c’è nulla di ufficiale, ma è stata poco convincente.

“Ragazzi, davvero non ne so niente. È arrivata anche a me questa voce ma non ne so assolutamente nulla”, ha fatto sapere Lara Zorzetto. Ma le parole della bionda stilista sono servite a poco dopo il gesto di Martina Sebastiani. Insomma, non sembrano esserci più dubbi: la nuova tronista di Uomini e Donne è proprio Lara, come i fan di Temptation Island hanno sperato fin da quando la ragazza è diventata una delle protagoniste dell’ultima edizione del reality show. E a rafforzare ancora di più questa notizia è l’altra dichiarazione della giovane, che ha fatto sapere di essere rigorosamente single. “Non sento nessuno e non sto frequentando nessuno”, ha assicurato Lara. Dunque con Giuseppe Santamaria, il tentatore conosciuto in Sardegna, è rimasto solo uno splendido rapporto d’amicizia.

Lara di Temptation Island va a vivere a Roma per Uomini e Donne

Nel corso della diretta Lara Zorzetto ha pure svelato che sta per trasferirsi a Roma. Guarda caso proprio la città dove si registrano le puntate di Uomini e Donne. Per il momento la ragazza è ospite di Martina Sebastiani ma presto si metterà alla ricerca di un appartamento tutto suo nel cuore della Capitale.