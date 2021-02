Uomini e donne anticipazioni: la nuova tronista è Samantha

È campana e non ha timore dei suoi chili in più. Si definisce orgogliosamente curvy e spera di trovare il suo principe azzurro

A Uomini e Donne è giunto il tempo del cambio di tronisti di metà stagione. Infatti, dopo le scelte di Davide e Sophie oggi è stata presentata la nuova tronista che prenderà il suo posto nelle prossime registrazioni del dating show di Canale 5. Con una video presentazione lanciato sui social di Witty, Samantha, questo il suo nome, si è presentata ai tanti appassionati del programma di Maria De Filippi.

Sin dalle prime battute dà l’impressione di essere una ragazza diretta. Esprime subito la volontà di andare sul trono e mostrare la propria fisicità da donna curvy. Una novità per Uomini e Donne che nel corso delle edizioni ci ha abituato a ragazze super atletiche e snelle. Stavolta Samantha, però, ha deciso di mettere subito in chiaro le cose, denunciando il fatto di non avere un fisico prettamente televisivo.

Il video infatti, si apre con parole mirate e ben precise: “Si può dimagrire ma non si può diventare simpatici“. Una frase che appare subito come il suo motto.

“Io mi sento molto curvy ma mi sento orgogliosa – sono state queste le prime dichiarazione della nuova tronista. “Non ho la fisicità televisiva perché accendi la tv e vedi quello: vedi Belen, Angela Nasti“. A questo proposito, Samantha afferma subito di avere un po’ di dente avvelenato proprio con l’ex tronista Angela.

“Le mie amiche hanno scritto al programma per me. Secondo loro, con questo carattere, dovevo partecipare. Passo la selezione, mi fanno fare un video e mi dicono sono interessatissimi a me perché sono una ragazza che lavora e si è fatta da sola. Accendo la tv e vedo come tronista… Angela Nasti. Oggettivamente, una fr**na epica, ma la sue esterne erano tutte un: ‘Dimmi quanto sono bella, lo so che mi vuoi'”

Un carattere fumantino che si evidenzia anche con queste piccole frecciatine alla Nasti. D’altronde Samantha è meridionale, precisamente di Sapri, in provincia di Salerno. Da sempre – racconta – si è sentita diversa dalle sue coetanee. E un po’ il suo aspetto fisico ha influito sulla sua vita. “Da piccola non potevo fare la ballerina e nemmeno una corsa in mezzo al prato, figuriamoci immaginare di diventare una principessa, come tutte le altre“.

L’amore per la famiglia e la sfortuna con i fidanzati

La presentazione continua con la descrizione della sua famiglia. La nuova tronista proviene da una realtà semplice, in cui le cose importanti sono principi, severità e anche “la pasta asciutta“. Scherza sul suo aspetto fisico e non si nasconde dietro quei, forse, chili di troppo. Anzi, ammette che sono stati proprio quelli a farla crescere e a farla andare oltre ciò che si vede solo da fuori.

Nella sua vita, però, la parentesi dell’amore non ha portato a grandi risultati. La prima persona per cui ebbe una cotta le disse che sarebbe dovuta dimagrire. A seguire “solo infatuazioni deludenti” e qualche tradimento di troppo. È dimagrita molto nel corso degli anni, ma poi ha deciso di non piegarsi più agli stereotipi della società e a iniziare ad amarsi prima da sola.

“È così che dopo nove anni di autoanalisi e cinismo, di gelato e Bridget Jones trovo il coraggio per incamminarvi verso il mio castello che è già pieno d’amore: quello della mia famiglia e dei miei amici, manca solo il mio principe, sperando non si trovare l’ennesimo caso umano”

A breve, quindi, vedremo Samantha sedersi sull’ambita poltrona rossa. Le premesse per una nuova, grande avventura verso l’amore ci sono tutte, vedremo se i pretendenti riusciranno a rapire il suo cuore.