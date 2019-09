Uomini e Donne anticipazioni: Javier, esterna con la tronista, ecco chi

Uomini e Donne anticipazioni: per Javier Martinez, single di Temptation Island che si avvicinò molto a Ilaria Teolis, niente trono, ma sta corteggiando una tronista. Ecco chi

Javier Martinez è stato un dei protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island, avvicinandosi parecchio a Ilaria Teolis. I rumors degli ultimi giorni lo volevano sul prossimo trono di Uomini e Donne, ma pare proprio che il programma abbia altri progetti per lui. Infatti, come riportato dal sempre vigile e attento Vicolo delle News, il ragazzo classe 1995 starebbe corteggiando Sara Tozzi. A dare spessore allo spiffero, uno scatto, in possesso del Vicolo, in cui si vede Javier in esterna proprio con la nuova tronista. Dunque Martinez è sì sbarcato nel programma di Maria De Filippi, ma per fare la corte e non per essere ambito

“Una talpina è riuscita ad avvistarlo ieri in esterna con Sara Tozzi, proveniente anche lei dallo stesso programma. Evidentemente lei lo avrà notato nella registrazione scorsa e avrà chiesto di incontrarlo”. Questo è lo spiffero del Vicolo delle News, corredato da una foto che prova che il giovane e la nuova tronista abbiano effettivamente avuto un incontro. Se Uomini e Donne sta scaldando i motori per l’imminente stagione, la cui messa in onda è stata posticipata di una settimana, molti protagonisti a esso legati continuano a far parlare in questi giorni dove stanno sfilando sul red carpet di Venezia.

Uomini e Donne anticipazioni: i volti del programma sbarcano a Venezia. Anche Ilaria e Nunzia di Temptation sul red carpet

Come da diversi anni a questa parte la kermesse ha aperto il red carpet non soltanto ai divi cinematografici, ma anche ad influencer e a personaggi televisivi. E da diversi anni monta la polemica che divide l’opinione pubblica: c’è chi non trova nulla di male nell’allargamento della platea dei volti noti e chi invece sostiene che alcune figure poco ci azzecchino con la Mostra del Cinema di Venezia e che, dunque, sarebbero fuori luogo. La polemica si è accesa ancor più quando ieri hanno sfilato anche Ilaria Teolis e Nunzia Sansone, protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island.