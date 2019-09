Uomini e Donne anticipazioni: Ida piange per Riccardo, Tina sulla bilancia

Uomini e Donne anticipazioni, Trono Over: in studio entra una bilancia per Tina (pesa 9kg in più di Sperti), Ida Platano è un fiume di lacrime e scappa in bagno per colpa di Guarneri, Gemma diventa Marilyn Monroe e la Cipollari va a nozze

Proseguono le registrazioni del Trono Over di Uomini e Donne. E proseguono le anticipazioni. Oggi 7 settembre si è ‘accesso’ lo studio di Maria De Filippi con molti colpi di scena. A riportare tutto ciò che è accaduto e che si vedrà su Canale 5 la prossima settimana (il programma doveva partire il 9 ma è stato procrastinato al 16 settembre) è stato il sempre informato Vicolo delle News. Pronti via, e in studio è arrivata una bilancia. Per chi? Per Tina Cipollari che visti i chili di troppo (le lancette hanno segnato 84 kg, ben 9 in più rispetto a Gianni Sperti, 75 kg) ha detto di voler dimagrire di 20 kg entro Natale. Per questo Maria De Filippi l’ha fatta incontrare con una nutrizionista.

Uomini e Donne Anticipazioni, Trono Over: entra Gemma

Durante la puntata ha poi fatto il suo ingresso l’intramontabile Gemma Galgani che ha dato subito dato il benservito a Cristiano, corteggiatore accettato la scorsa puntata. C’è chi va e c’è chi viene. E così la dama ha lasciato il numero a 3 cavalieri: Pietro, Jeanpierre e Gianfranco. Con il primo già c’è stato un avvicinamento nei pressi di Napoli. “C’è stato qualche abbraccio ma nulla di eclatante. Gli altri due li vedrà a Torino nei prossimi giorni”, riporta il Vicolo. Nello studio è tornata anche Anna Tedesco che sta trovando il feeling con un cavaliere con cui è stata a cena e “ci sono stati anche dei baci a stampo”. Le sorprese non sono finite qui.

La discussione tra Armando e Riccardo, Ida piange

Ecco quindi Armando, Riccardo e Valentina F., una new entry dello show. Lei ha avuto dei contatti con Riccardo, ma, percependolo troppo distante, ha rifiutato il suo invito a cena mentre ha accettato quello di Armando. Peccato che durante il pasto lui “rovina l’atmosfera confessandole di essere uscito anche con Debora. A questo punto fan entrare anche lei e si forma una discussione in quartetto”. Durante lo scambio di opinioni Armando dice a Riccardo “che si dimostra sempre non interessato a nessuna. Lui per giustificarsi ritorna sulla storia con Ida, spiegando che a giugno era stato da lei a Brescia per riaprire la relazione, ma che lei gli ha tarpato le ali in tal senso.” Mentre si discute, ci si rende conto che la Platano è seduta al suo posto e sta piangendo.

Riccardo su Ida: “La questione ormai è chiusa”

La De Filippi domanda a Ida che cosa ne pensi di quel che è stato detto, ma lei se ne va, chiudendosi in bagno. Armando si precipita a consolarla. Maria chiede a Riccardo se anche lui ha intenzione di andare a darle manforte, “ma lui risponde che sebbene il cuore lo spinga ad andare non lo farà perché la questione ormai è chiusa.” A questo punto ecco che Pamela, dopo la discussione della scorsa settimana con l’ex Stefano, dice di essersi sentita con un nuovo ragazzo di nome Enzo che l’ha convinta a tornare in studio.

Gemma è Marilyn Monroe, ma la gonna si alza troppo

Infine arriva la prima sfilata di stagione. “Il tema è: la più seducente del reame. Gemma vuole far una rivisitazione di Marilyn Monroe, quindi appena passa sulla passerella dove le han fatto alzare il vestito con il vento artificiale le si vede praticamente tutto”. Tina Cipollari va a nozze. Il sipario può calare in attesa della prossima puntata.