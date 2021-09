Uomini e Donne anticipazioni: Ida ci ricasca, Matteo e Joele già rivali

Anche oggi sono arrivate, più o meno puntuali, le anticipazioni sull’ultima registrazione di Uomini e Donne. Ieri Maria De Filippi ha registrato una nuova puntata con tutti i suoi protagonisti, destreggiandosi tra Trono Classico e Trono Over come nella passata stagione. I tronisti sono alle prime puntate, alle prime esterne ma pare che il ghiaccio si inizi già a rompere. A scatenare le prime dinamiche nel Classico è come sempre una corteggiatrice che esce con entrambi i tronisti: è successo anche quest’anno. Le ragazze e i ragazzi si presentano in studio per un appuntamento al buio per cui è comprensibile che, almeno all’inizio, possano avere qualche dubbio su chi corteggiare.

Sono bastate pochissime puntate per far sì che Matteo Fioravanti iniziasse a scalpitare. Come emerso nelle anticipazioni di lunedì, lui e il collega Joele Milan sono usciti con la stessa corteggiatrice. La ragazza aveva già espresso una preferenza per Matteo, ma pare che al tronista la cosa non sia andata comunque giù. Nella registrazione di ieri era molto nervoso, infatti, e ha spiegato di non riuscire a fidarsi di una donna che esce contemporaneamente con due ragazzi. Quindi ha deciso di non portare più in esterna la corteggiatrice in questione. Sarà una interruzione definitiva oppure rivedendosi in studio la fiamma si alimenterà ugualmente?

Grande fermento anche tra gli Over. Ida ha conosciuto un ragazzo che le piace molto, era apparsa molto colpita in studio lunedì ma qualcosa non è andato come sperava. Hanno passato la serata insieme e hanno chiacchierato nella stanza dell’albergo, arrivando anche a un bacio. Ida però si è lamentata in studio perché mentre lei gli accarezzava i capelli, lui si è addormentato sul letto. Marcello, questo il nome del corteggiatore, si è giustificato dicendo di essere molto stanco perché sta riposando poco a causa dei viaggi per le registrazioni a Roma. Il ragazzo ha confermato di essere interessato a Ida, che si è lamentata più o meno delle stesse cose che rimproverava anche a Riccardo Guarnieri.

Nessun corteggiatore per Gemma Galgani, invece: questo fatto scatenerà Tina Cipollari, che farà notare alla sua nemica come i ritocchini estetici non abbiano funzionato. Come rivelano le anticipazioni di Uomini e Donne del Vicolo delle News, infatti, l’opinionista non risparmierà dell’ironia sull’assenza di corteggiatori per Gemma. Gianni Sperti attaccherà furiosamente Stefano. Quest’ultimo è uscito con una bella signora ma in studio ha iniziato a denigrarla, spingendo Gianni a intervenire in difesa della donna. Sperti accuserà Stefano di avere il vizio di uscire con una donna e rivelare poi particolari intimi in studio.