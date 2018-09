Anticipazioni Uomini e Donne, Ida e Riccardo di nuovo insieme? L’ultimo avvistamento di Guarnieri

I fan di Uomini e Donne non ci stanno capendo più nulla. Dopo Temptation Island, Ida e Riccardo sembrano aver continuato ad avere davvero tanti problemi di coppia. Una volta lasciato il programma di Filippo Bisciglia, entrambi credevano di essere pronti a lasciarsi tutto alle spalle e a ricominciare da zero come una vera e propria famiglia. Ad oggi, le cose hanno preso una piega totalmente diversa da quella sperata dai diretti interessati. Nella prima puntata del Trono Over, la Platano e Guarnieri non hanno fatto altro che discutere, arrivando poi a mettere un punto alla loro relazione. Subito dopo la registrazione, i due sono stati beccati insieme e tutto ciò non ha fatto altro che confondere le idee del pubblico di Canale 5. Ora, l’ex cavaliere del parterre maschile torna al centro dell’attenzione a causa di un curioso avvistamento.

Il blog Il Vicolo delle News ha ricevuto una segnalazione molto interessante da parte di una lettrice. Riccardo è stato fotografato mentre si trovava fuori la stazione di Brescia, città in cui vive la bella Ida. Con sé, l’uomo portava una valigia abbastanza grande. Cosa starà accadendo?!?! Nel frattempo, la coppia è stata ospite di Maria De Filippi anche nel corso della seconda registrazione del Trono Senior. Anche nel corso del secondo confronto, i due ex protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island non hanno fatto altro che litigare. Il tutto si è poi concluso con la donna che lasciava lo studio perché stufa di tutto.

Uomini e Donne, Ida e Riccardo dopo Temptation Island: cosa è successo?

Nonostante non abbiamo più avuto notizie sulla situazione sentimentale di Ida e Riccardo, l’ultimo avvistamento di lui lascia pensare a qualcosa di positivo. Cosa sarà mai andato a fare a Brescia? Che l’ex cavaliere di Uomini e Donne abbia deciso di riconquistare la sua donna e di provare ad avere con lei una relazione serena?! Staremo a vedere. Intanto, oggi andrà in onda il secondo confronto della coppia!