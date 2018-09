Uomini e Donne oggi: due ritorni inattesi, Gemma tra Rocco e Marco

Oggi Uomini e Donne, Trono Over: Gemma esce con Rocco e Marco, Barbara De Santi e Nino tornano in studio

Oggi, Lunedì 17 Settembre 2018, Uomini e Donne torna con il Trono Over. La puntata regala ai telespettatori delle sorprese davvero inaspettate. Partiamo dal ritorno in studio di due ex conoscenze della trasmissione. Il pubblico resta infatti senza parole nel vedere l’ex dama del parterre femminile Barbara De Santi e l’ex cavaliere del parterre maschile Nino Castanotto. La donna ha fatto parte del programma di Maria De Filippi per molto tempo e le sue love-story hanno sempre incuriosito tutti. In ogni caso, nessuna è andata a buon fine. Oggi la donna vuole riprovarci, nella speranza che questa sia finalmente la volta buona.

Nino è noto al pubblico per la sua relazione con Anna Tedesco. I due hanno fatto parlare molto di sé e tra loro, quello meno convinto sembrava essere proprio Castanotto. Gianni Sperti in primis non ha mai voluto credere nell’interesse che lui professava nei confronti della dama. Ora, l’opinionista ha cambiato idea e rivela al diretto interessato di credere che ha sempre avuto ragione riguardo a Anna e alla sua amicizia con Giorgio Manetti. Anche Nino vuole rimettersi in gioco nello studio del Trono Over. Ancora una volta sono ospiti in studio Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Nella prima puntata sembravano aver messo la parola fine al loro rapporto, ora tornano per raccontare cosa è accaduto nei giorni dopo il confronto.

Uomini e Donne, Ida e Riccardo: nuovo confronto tra la coppia di Temptation Island

Ida e Riccardo hanno trascorso alcuni giorni insieme da lei. Oggi, in studio a Uomini e Donne raccontano di non aver fatto altro che discutere a causa di Stefani, tentatrice di Temptation Island. La lite va avanti a lungo, finché lei non si alza e se ne va. Guarnieri le corre dietro e finiscono per concludere il loro discorso dietro le quinte della trasmissione di Maria De Filippi. Gemma ha accettato l’invito di Marco, ma sta uscendo anche con Rocco.