Uomini e Donne Trono Over: Gemma bacia Rocco ma lui la lascia

Uomini e Donne anticipazioni Trono Over: Gemma e Rocco si baciano

Parte male la nuova edizione di Uomini e Donne per Gemma Galgani. La Dama del Trono Over ha cominciato ad uscire con Rocco, il nuovo Cavaliere del programma, ma dopo un bacio la storia tra i due si è interrotta. Nell’ultima registrazione del programma di Maria De Filippi, Gemma è stata scaricata davanti a tutti. La Galgani e Rocco hanno fatto due esterne, la prima con le telecamere e la seconda senza. Davanti alla produzione tutto è filato liscio e i due si sono anche baciati, come riporta il blog di Isa e Chia. La situazione è cambiata quando Rocco, come raccontato dall’uomo, si è recato a Torino per rivedere Gemma.

Come dichiarato dal Cavaliere, la donna non è stata propensa ad approfondire la conoscenza: si è dimostrata piuttosto fredda, poco interessata a questo legame, tanto che Rocco ha pensato bene di chiudere subito questo rapporto. La decisione di Rocco ha innescato un nuovo, acceso, scontro tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. Quest’ultima, come sempre, non ha creduto alla buona fede della donna, che sembra più interessata alla popolarità anziché a cercare il grande amore della sua vita. Gemma si è difesa dalle accuse di Tina e di Rocco ma a quanto pare non ha convinto fino in fondo per il pubblico.

Anticipazioni Trono Over: Gemma Galgani rivede Marco

Intanto a Uomini e Donne è tornata una vecchia fiamma di Gemma, Marco Cappagli. Ora che la Galgani ha chiuso la sua breve relazione con Rocco, tornerà tra le braccia del personal tranier?