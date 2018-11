Uomini e Donne anticipazioni, Giulia torna? La dichiarazioni su Lorenzo

Anticipazioni Uomini e Donne, Lorenzo: Giulia va via, torna? Ultime dichiarazioni su Riccardi

Tira e molla continuo tra Lorenzo e Giulia a Uomini e Donne. Il tronista è fortemente interessato alla sua corteggiatrice, ma i dubbi sembrano perseguitarlo. Sono davvero poche le persone che credono nell’interesse che lei dice di avere nei confronti di Riccardi. Nel corso delle ultime registrazioni è accaduto davvero di tutto. Nella puntata del Trono Classico in onda oggi, vediamo la ragazza accusare il simpatico di Milano di essere un nullafacente, uno che non ho mai lavorato. Inutile dire che di fronte a determinate parole il diretto interessato resta senza parole e anche un po’ deluso. Nonostante ciò, grazie alle nuove anticipazioni, sappiamo che lui la tiene e lei torna in studio. Nel nuovo numero del magazine dedicato al programma di Canale 5 leggiamo nero su bianco quello che la giovane donna ha dichiarato sul suo tronista.

Nella registrazione del 22 Novembre Lorenzo e Giulia sono tornati a discutere a causa di un bacio rifiutato. Lei voleva baciarlo, lui l’ha rifiutata e così la ragazza se ne è andata nuovamente via. Sul magazine di Uomini e Donne sono state pubblicate alcune interessanti dichiarazioni della Cavaglia. La giovanissima corteggiatrice continua a sottolineare il suo forte interesse nei confronti di Riccardi, negando di essere arrivata in studio per le telecamere. “Oltre a piacermi per il suo aspetto fisico, contrariamente a chi ha detto che lo scorso anno guardando la tv preferissi Nicolò Ferrari, certamente un bel ragazzo ma completamente distante dal mio genere di fidanzato, mi intriga il suo carattere. Lo trovo molto simile a me e questo da un lato potrebbe essere un bene e dall’altro un motivo di conflitto.”

Uomini e Donne, Giulia sarà la scelta di Lorenzo? Le dichiarazioni della corteggiatrice

Ad oggi, nonostante le continui liti, Giulia è convinta di poter essere la scelta di Lorenzo Riccardi al Trono Classico. Secondo la ragazza, tra loro è nata una complicità che non è ancora scattata con nessun’altra corteggiatrice. Sarà davvero così?!?! Vedremo!