Uomini e Donne anticipazioni, Giulia sceglie Manuel? Segno del destino

Uomini e Donne anticipazioni: su chi ricadrà la scelta di Giulia Cavaglia? Manuel ancora ci spera

Il trono di Giulia Cavaglia è pieno di sorprese, se all’inizio del suo percorso sembrava molto presa da Manuel e molto dubbiosa invece su Giulio, ora l’ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi sembra più protesa verso Raselli ma Manuel non vuole demordere. Nonostante tra Giulia e Giulio sia nata una bellissima intesa, attestata anche da dei baci appassionati, Galiano è sempre più convinto di voler continuare e portare a casa la bella Cavaglia e farla diventare la sua fidanzata. Le loro esterne sono più che altro di incomprensioni ma la scelta si avvicina e Giulia avrebbe registrato la villa, come si vocifera sul web. Ma chi sceglierà la bella torinese? Giulio o Manuel? Nell’ultima Instagram stories, Manuel spera di riuscire a far breccia nel cuore di Giulia, aiutato da un biscotto della fortuna speciale.

Ci sceglierà Giulia? Manuel ancora ci crede: “La tua vita sarà bella e felice“

Sta arrivando alla fine il percorso di Giulia Cavaglia a Uomini e Donne. Manuel Galiano non demorde e complice un bigliettino di un biscotto della fortuna, spera di essere proprio lui l’uomo che farà breccia nei sentimenti della giovane torinese. L’esperienza di Giulia nel programma della De Filippi non è stato semplice, e tra alti e bassi il prossimo 27 maggio registrerà la scelta, insieme ai suoi compagni di avventura: Andrea Zelletta e Angela Nasti. “La tua vita sarà bella e felice“, ha postato Manuel sui suoi social, un augurio speciale che il fato gli ha voluto inviare? Sarà proprio lui la scelta di Giulia? Intanto, Giulio si diverte insieme ad un altro ex di UeD, Fabrizio Baldassarre, che quasi alla fine della trasmissione è stato eliminato dalla Nasti e alla cui scelta è seguito un lungo sfogo.

Uomini e Donne: svelata la data delle scelte

Questa edizione del Trono Classico di Uomini e Donne sta giungendo al termine. Ed è stata ufficializzata la data di registrazione delle scelte dei tre tronisti: Andrea, Angela e Giulia, per l’appunto. Cancellate le scelte serali in villa, il format torna agli esordi e il prossimo 27 maggio i tre sceglieranno in studio.