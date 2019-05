Uomini e Donne, Fabrizio Baldassarre dopo eliminazione: duro sfogo contro Angela

Trono Classico, Fabrizio Baldassarre si sfoga dopo l’eliminazione in puntata

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi abbiamo visto l’eliminazione di Fabrizio Baldassarre. La tronista Angela Nasti si è accorta infatti di nutrire un maggiore trasporto verso Alessio e Luca. Probabilmente la scelta ricadrà su uno di loro due, che più di Fabrizio sono riusciti a mantenere viva la curiosità della tronista. L’interesse verso Fabrizio è andato scemando, questo ha fatto capire oggi Angela. Sapevamo già, grazie alle anticipazioni del Trono Classico, che Angela avrebbe presto eliminato Fabrizio. Solo oggi è andata in onda la puntata in questione e solo oggi, quindi, l’ex corteggiatore si è potuto sfogare sui social network. E lo ha fatto pubblicando un duro messaggio in serata.

Fabrizio Baldassarre dopo Uomini e Donne, lo sfogo su Instagram contro Angela Nasti

Fabrizio su Instagram ha pubblicato un post di fine avventura in doppia versione, perché lo ha proposto sia come post insieme a un selfie sia tra le stories. Le sue sono state parole molto dure sulla scelta di Angela di eliminarlo: “E già mi ha sfan….to alla grande”, così ha esordito. Poi ha scritto ancora: “Diciamo che le strade più semplici sono sempre più sicure quando non hai un mezzo adatto, Fabrizio sarebbe stata una strada troppo difficile da affrontare e solo in poche sono riuscite ad intraprendere un viaggio assieme a me e con questo ho detto tutto”. Traducendo, Fabrizio ha lasciato intendere che Angela non era la donna giusta per stare al suo fianco. Il suo chiosare con “con questo ho detto tutto” ne è la conferma.

Uomini e Donne, Fabrizio ringrazia la redazione: “Mi avete fatto sentire come un figlio”

Non potevano mancare parole di ringraziamento verso la redazione: “Comunque volevo ringraziare veramente tutti coloro che fanno parte di questo fantastico programma mi avete fatto sentire come un figlio per la seconda volta ed io non posso che portarvi a tutti uno ad uno nel mio cuore. Vi voglio bene”. Eh già, perché Fabrizio è già stato corteggiatore in passato: prima di Angela Nasti, ha corteggiato Sabrina Ghio, che però, ha rivelato, non gli piaceva davvero. Rivedremo Fabrizio Baldassarre a Uomini e Donne per la terza volta, e magari sarà quella giusta?