Uomini e Donne anticipazioni Trono Classico: ecco quando verrà registrata la scelta di Andrea, Giulia e Angela (svelata la data)

Che Angela Nasti, Giulia Cavaglia e Andrea Zelletta a Uomini e Donne fossero vicini alla scelta lo avevamo capito già da giorni. Questa edizione del Trono Classico è giunta quasi al termine ma, finalmente, solo oggi è stata svelata la data in cui verrà registrata la scelta. Maria De Filippi, dopo l’esperimento in villa e la festa di fidanzamento in prima serata, ha deciso di ritornare alle origini. Angela, Andrea e Giulia sceglieranno durante una puntata registrata in studio, di fronte al pubblico presente in trasmissione, e lo faranno lunedì 27 maggio 2019. L’indiscrezione è stata pubblicata pochi minuti fa da Il Vicolo delle news che, per primo, ha confermato la data. Quasi sicuramente, considerando i tempi di messa in onda e come vengono programmate solitamente le puntate del Trono Over e del Trono Classico, il pubblico avrà poi la possibilità di vedere le scelte su Canale 5 nelle due settimane successive.

Le ultime esterne, quindi, saranno decisivo per le due troniste e per il tronista pugliese. Questi incontri faranno un po’ da ago della bilancia. Ricordiamo inoltre che per Andrea sono rimaste in trasmissione Natalia e Klaudia, per Giulia Manuele e Giulio e per Angela Luca e Alessio. Riuscire a capire quali saranno le coppie che si formeranno lunedì 27 maggio, tuttavia, ad oggi è un tantino azzardato. A Uomini e Donne, difatti, le cose possono cambiare da un momento all’altro e, fino all’ultima puntata, tutto può succedere.

Andrea Zelletta si racconta a Uomini e Donne magazine: le parole prima della scelta

Andrea Zelletta, a pochi giorni dalla scelta, a Uomini e Donne magazine ha confidato di avere un sogno: quello di diventare padre. Parole importanti quelle del tronista che, una volta uscito dal date show di Maria De Filippi, punta a costruire qualcosa di serio e duraturo fuori la trasmissione.