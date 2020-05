Uomini e Donne anticipazioni, Sammy a sorpresa e Alchimista out: video

Anticipazioni Uomini e Donne, Sammy Hassan torna da Giovanna Abate

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne vedremo finalmente Sammy Hassan confrontarsi faccia a faccia con Giovanna Abate. Una scelta giusta, quella del corteggiatore, visto che finora per un motivo o per l’altro non ha potuto esprimersi al meglio e nell’ultima puntata non ha potuto neanche confrontarsi perché la Abate era a chiarire con Alessandro Graziani. Ricorderete tutti che Giovanna aveva proposto a Sammy di continuare a vedersi a distanza perché consapevole del fatto che per lui fosse più difficile conciliare gli impegni col programma; che Hassan abbia fatto questo passo quindi potrebbe essere un punto a suo favore, anche se i dubbi restano comunque gli stessi: lui non ci sembra disinteressato ma neanche cotto a puntino come la Abate. E c’è dell’altro proprio da questo punto di vista.

Uomini e Donne anticipazioni, con Alessandro Graziani cambia tutto: novità nel trono di Giovanna

Giovanna infatti l’ultima volta sembra aver cambiato notevolmente atteggiamento nei confronti di Graziani, come se il fatto di vederlo corteggiato da altre donne l’abbia in un certo senso scossa. Ciò ci fa pensare che nelle prossime puntate di UeD lo sviluppo delle dinamiche fra tronista e corteggiatori non sarà scontato e potrebbe riservarci non poche sorprese. Già nei video delle anticipazioni tra l’altro si vede Giovanna battibeccare parecchio con Sammy che ha deciso di presentarsi anche per poter parlare una volta per tutte e senza interruzioni di alcun tipo con lei.

News Uomini e Donne: scambi di accuse tra Sammy e Giovanna, Alchimista sparito

“Noi abbiamo avuto un rapporto molto particolare, però poi abbiamo trovato un punto d’incontro”, queste alcune delle parole del corteggiatore. “Adesso sto qui… se permetti parlo”, ha detto a un certo punto dopo i continui interventi di Giovanna. All’ingresso di Alessandro c’è stato uno scontro anche con lui, accusato da Sammy di aver esagerato nei propri confronti. Hassan ha anche spiegato di non ritenere di averla umiliata, cosa di cui invece è stato accusato, e ci è parso quasi sul piede di guerra. In tutto questo nessuna sequenza dedicata ad Alchimista: che fine ha fatto il tanto chiacchierato Davide? Vi lasciamo al filmato.