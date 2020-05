Uomini e Donne Alchimista: i lati nascosti, e Giovanna lascia per Graziani

Giovanna Abate, a Uomini e Donne torna Alessandro Graziani: tre Dame dell’Over interessate

Oggi Alessandro Graziani è tornato a Uomini e Donne perché richiesto da Roberta, Melanie e Sandra e nessuno avrebbe mai immaginato – se ieri non fossero state mandate in onda le anticipazioni, per lo meno – che il trono di Giovanna Abate ne sarebbe uscito cambiato del tutto. “Non sono libero di testa – queste le parole del ragazzo alle tre donne – , ho delle cose in sospeso con me stesso. Apprezzo veramente, però non sarei io, non voglio né approfittarmi della situazione né niente. Se me ne sono andato me ne sono andato perché non ho più niente da dare qua. Fare un percorso parallelo con un’altra persona nello studio…”. Il riferimento era chiaramente a Giovanna, di cui il suo ex corteggiatore non avrebbe sopportato la presenza a Uomini e Donne durante il nuovo eventuale percorso con le tre Dame.

Uomini e Donne, Alessandro duro con Alchimista: lati nascosti, poi attacco a Sammy Hassan

Alessandro sembra aver smosso qualcosa in Giovanna a partire dalle sue dichiarazioni su Alchimista che – ricordiamolo – al momento dovrebbe avere già un’identità: Graziani contesta il fatto che il corteggiatore mascherato non voglia avere visibilità perché a suo avviso con questa maschera “è quello che ne sta ottenendo di più perché tutti fuori vogliono sapere chi è. Pensa – ha poi aggiunto – a tutti e due i lati della medaglia”. Graziani ne ha avute anche per Sammy Hassan: “Ormai il my friend più fa lo str…zo e più gli vai dietro. Magari ci si rivedrà fuori in amicizia…”. Già la scorsa puntata Giovanna era rimasta colpita dall’addio di Alessandro e oggi questa reazione sembra averla convinta a fare qualcosa per riconquistarlo: dopo aver parlato con Maria e dopo averlo visto uscire nuovamente dallo studio la tronista l’ha rincorso rinunciando a sentire Sammy.

Giovanna e Alessandro news: il confronto fuori dagli studi di UeD

“Quanto ti ho davanti mi arrivi, quando vado a casa ho altre persone in testa”, questa la confessione della tronista prima di uscire da Uomini e Donne. Alessandro era stato chiaro dicendo chiaramente che forse lei non lo merita: “Probabilmente il mio interesse lo devo dare a chi sa coglierlo”. Effettivamente Giovanna è stata troppo rude nel comunicare le sue sensazioni ad Alessandro che nelle ultime puntate invece era parso molto interessato a lei. Graziani ha mantenuto il punto anche fuori dagli studi nonostante Giovanna si sia sbilanciata notevolmente rispetto alle scorse puntate: “Non ce la faccio a rimanere in studio, e sto qui. Non potevo sapere che tu c’eri”, queste alcune delle dichiarazioni, a cui si è poi aggiunta un’incredibile confessione, e cioè che se Alessandro non fosse tornato lei non avrebbe proseguito il suo percorso perché adesso “vado a casa col pensiero di Alessandro!”.

Trono di Giovanna stravolto: cos’è cambiato dopo Alessandro

Graziani ha voluto cercare di tutelarsi in tutti i modi questa settimana: “Questi giorni qua ti ho voluta eliminare perché devo tutelarmi anche io. Rimetto in gioco dei miei sentimenti ma devo capire i rischi a cui vado incontro! Ti manderei a fan…o!”. Il punto è che è visibilmente interessato a Giovanna, e siamo sicuri che tornerà da lei, anche perché quando sei innamorato non provarci è comunque una scelta sbagliata in partenza. Sammy ovviamente non ha reagito per niente bene all’assenza di Giovanna, visto che l’ha aspettata per tantissimo tempo: “Ero di buon umore, avevo preparato delle cose per lei. Così mi spiazza, non ci sto a capire niente. Ho bisogno di parlarci”. Maria li farà confrontare ma siamo convinti che questo gesto abbia allontanato ancor di più il corteggiatore. Con Giovanna sembra ormai di essere punto e a capo.