Giovanna Abate, Alchimista si svela ma lei scappa: anticipazioni UeD

Alchimista si rivela a Giovanna Abate ma non al pubblico: a Uomini e Donne ancora mistero

Alchimista oggi ha deciso di rivelarsi a Giovanna Abate a Uomini e Donne senza però farsi vedere dal pubblico a casa e dalle Dame e i Cavalieri. Mancanza di rispetto? Certamente no; è solo che il ragazzo ha dichiarato di non essere alla ricerca della visibilità e “quindi di non avere alcun motivo per farsi vedere”. Abbiamo come l’impressione che di questo passo conosceremo la vera identità di Alchimista a fine trasmissione, quando cioè Giovanna dovrà scegliere tra lui, Sammy Hassan e Alessandro Graziani. Sì, c’è ancora Alessandro in gioco, com’è emerso oggi alla fine della puntata. Ma procediamo con ordine.

Giovanna spiazzata da Alchimista: Maria nota l’imbarazzo

Giovanna era visibilmente in imbarazzo con Alchimista davanti, tant’è che Maria gliel’ha fatto notare e lei lo ha negato scherzandoci su. La tronista è rimasta spiazzata dal corteggiatore perché non credeva che fosse così carino: “Nel complesso – queste le parole della Abate alla De Filippi – è un bellissimo ragazzo”. Lo abbiamo visto, Giovanna: la tua faccia ha parlato più delle tante parole (confuse) che hai detto. “Maria – queste invece le parole del ragazzo –, credo di essere più imbarazzato io in questo momento”. “Sono in difficoltà – ha poi spiegato a Giovanna – perché sei molto più vicina rispetto alle altre volte…”. “Da dove esci fuori?”, gli ha chiesto a un certo punto la Abate mostrando tutta la sua felicità per il ragazzo che le è capitato.

Chi è Alchimista? Indizi a UeD ma Davide è ancora al centro del gossip

La Abate ha anche spiegato ad Alchimista che sa delle voci che girano sulla sua identità e che “non eri nessuno dei personaggi conosciuti. Per me non è stato mai un problema la maschera, però senza stai meglio…”. Tutti i nostri sospettati sono quindi da scartare? Ne dubitiamo perché gli indizi su Davide sono troppo chiari, e forse Giovanna non era venuta ancora a conoscenza dei gossip sul conto del ragazzo. Ad ogni modo sappiamo che Alchimista ha dei denti molto belli, la barbetta con un po’ di pizzetto e dei bellissimi occhi, oltre ai tatuaggi di cui vi abbiamo già parlato. Che sia Davide al momento non ce lo toglie dalla testa nessuno. Ma non è finita qui.

Alessandro Graziani a Uomini e Donne, Giovanna scappa da Alchimista e rincorre il pallavolista

Dalle anticipazioni sulla puntata di domani abbiamo appreso che fra le tre Dame che vogliono conoscere Alessandro spicca Roberta Di Padua che però è stata rifiutata, visto che nel video si vede Graziani lasciare lo studio. Roberta è senza dubbio una bella donna ma evidentemente Alessandro ha ancora nel cuore qualcun altro. E questo qualcun altro porta ovviamente il nome di Giovanna. Lei da parte sua dopo averlo rivisto ha cambiato idea su quanto detto ieri in puntata: “Non è che mi è indifferente quello che sta succedendo”; gli ha fatto capire insomma che vuole ancora conoscerlo e alla fine del video la si vede rincorrerlo. Senza dubbio un colpo di scena che movimenterà parecchio la puntata di domani. Avreste mai detto che il trono di Giovanna si sarebbe evoluto in questo modo?