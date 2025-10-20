Uomini e Donne anticipazioni, De Filippi sbotta e bandisce due Over

Il Trono Over di Uomini e Donne, come riportano le nuove anticipazioni, continuano a regalare sorprese e colpi di scena, anche a Maria De Filippi. Questa volta, la conduttrice è dovuta intervenire per riprendere una dama e un cavaliere. Nella registrazione di oggi, che andrà in onda con le prossime puntate, Queen Mary ha decisamente perso la pazienza. Tra i tronisti, invece, al centro della scena c’è stato solo Flavio Ubirti.

Uomini e Donne nuova registrazione: Maria De Filippi vs Cinzia e Rocco

Secondo quanto riporta Lollo Magazine, nella registrazione del 20 ottobre 2025, le danze hanno preso inizio con Mario Lenti. Quest’ultimo ha deciso di chiudere la sua conoscenza con Cinzia Paolini. Ma non è finita qui per la dama. Infatti, le anticipazioni segnalano che, intanto, si è vista con Paolo e non solo. Dopo varie discussioni, Rocco ha deciso di ricercarla. Oggi in studio si è creato il caos, in quanto nessuno riusciva a comprendere cosa volessero fare.

“Non si capisce più nulla”, si legge. A questo punto, Maria De Filippi ha perso le staffe e ha ammesso di non voler più vedere entrambi al centro studio. Nel frattempo, Cinzia ha riportato indietro a Rocco il vestito che le aveva regalato. La registrazione è andata avanti con Magda, che ha litigato con Sebastiano Mignosa, il quale ha deciso di far scendere una donna che vorrebbe conoscerlo. Inoltre, Sabrina Zago è tornata nel parterre, in quanto la sua storia con Nicola, nata solo qualche settimana fa, è già finita.

Nessuna notizia, invece, su Gemma Galgani, tra le ultime anticipazioni. Sembra proprio che per la storica dama torinese non ci siano novità nell’aria, almeno per ora. Non vi sono oggi aggiornamenti neppure su Federico Mastrostefano.

Anticipazioni Uomini e Donne: primo bacio per Flavio

Il Trono Classico ha visto protagonista solo Flavio Ubirti, per il quale è arrivato il primo bacio, quello con Martina Cardamone, durante la loro nuova esterna al mare. Inoltre, il tronista è uscito con Angela, una nuova corteggiatrice. Intanto, Denise ha deciso di eliminarsi. Dopo il caos scoppiato nella registrazione della scorsa settimana, non si è parlato né di Cristiana Anania né di Sara Gaudenzi.