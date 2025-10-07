Uomini e Donne anticipazioni, Sabrina lascia il programma: c’entra De Filippi

C’è lo zampino di Maria De Filippi nell’uscita di Sabrina Zago, la quale ha lasciato Uomini e Donne in coppia. Sembra che la conduttrice abbia generato questo colpo di scena, che a quanto pare non sa di romanticismo. Nel frattempo, mentre gli altri Over si danno da fare tra scontri e conoscenze, a dare una scossa al Trono Classico ci sta pensando Sara Gaudenzi, con i suoi litigi. Le anticipazioni della registrazione di oggi segnalano nuovi risvolti.

Trono Over anticipazioni: Sabrina Zago lascia Uomini e Donne

Sabrina Zago ha lasciato il programma nella registrazione di oggi. Ebbene sì, la dama che finora aveva collezionato solo delusioni nel dating show di Maria De Filippi ha finalmente trovato l’amore. A conquistarla è stato il cavaliere Nicola, come riporta Lollo Magazine. C’è da dire, però, che ci ha messo lo zampino la conduttrice. Infatti, secondo le anticipazioni, lui non era molto convinto di andare via con Sabrina.

A spronarlo a viversi questo momento e a scoprire come andrà fuori è stata appunto la De Filippi. Per la Zago è anche arrivato un uomo che avrebbe voluto conoscerla, ma lei ha risposto di no, ovviamente. La dama ha chiaramente detto a Nicola: lasciamo insieme il programma oppure faccio scendere il nuovo cavaliere. Dunque, sembra proprio che questa uscita sia stata anche un po’ forzata e per nulla romantica per Sabrina.

Intanto, Cinzia è tornata al centro studio, dopo l’uscita di scena di ieri di Isabella, con Mario Lenti. Lui le ha regalato un abito ed è stato attaccato da Gemma Galgani e Magda, le quali hanno preso la palla al balzo per dire la sua. Nel frattempo, Agnese De Pasquale pare abbia fatto intendere di essere ancora interessata a Federico Mastrostefano. Invece, Magda continua a conoscere Sebastiano Mignosa.

Uomini e Donne anticipazioni: Sara dà una scossa al Trono Classico

Cristiana Anania, che ha già dato un bacio a Jakub, ha portato in esterna Simone, un nuovo corteggiatore “molto bello”. Gli altri ragazzi, presenti alla sua corte, si sono lamentati per questo. In particolare, si è mostrato deluso Ernesto, il quale non ha neppure voluto ballare con lei. Intanto, Sara Gaudenzi continua a conoscere Marco, con il quale vanno avanti i litigi. Lei è anche uscita con un nuovo corteggiatore, Andrea.