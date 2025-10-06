Uomini e Donne anticipazioni: Isabella deve lasciare lo show, post schiaffo

Nuova registrazione oggi a Uomini e Donne, che andrà in onda con le prossime puntate, durante la quale è scattato un primo bacio al Trono Classico, mentre nel Trono Over è accaduto di tutto. Isabella si è ritrovato a dover lasciare il dating show di Maria De Filippi. Il tutto è successo dopo lo schiaffo della scorsa settimana. Nel frattempo, gli altri Over proseguono le loro conoscenze.

Uomini e Donne registrazione oggi: perché Isabella ha lasciato il programma

La registrazione di oggi è iniziata con Isabella e Cinzia, sedute al centro studio. La prima è finita sotto accusa da parte di Christian, che lei aveva attaccato e schiaffeggiato la scorsa settimana. Il cavaliere oggi “ha sbandierato ai quattro venti un discorso personale” che avevano fatto, secondo quanto riporta Lollo Magazine. Christian ha dichiarato di essersi sentito offeso dalla dama, che è finita in automatico sotto gli attacchi di Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Inoltre, oggi pomeriggio è uscito fuori che Mario Lenti ha confortato Isabella dopo che ha tirato il famoso ceffone a Christian dopo la registrazione della scorsa settimana. La dama ha confidato al cavaliere, che sta generando del dramma nel percorso di Gemma Galgani, di essere rimasta delusa in quanto si aspettava che qualcuno la difendesse in studio. Oggi Mario è sceso in studio e ha avuto una piccola lite con Cinzia, accusata di baciare tutti i cavaliere con cui esce, tra cui Enrico.

Lenti ha così deciso di ballare con Isabella, la quale ha precisato di vederlo solo come un amico. Ed è stato a questo punto che la dama ha ammesso che dovrebbe lasciare il programma. Isabella ha raccontato di aver rivisto un’altra persona nel suo paese, verso cui nutre un vero interesse. Dopo un ballo con Enrico, la dama ha lasciato il programma. Nel frattempo, Federico Mastrostefano sta uscendo con Francesca e Veronica. Per l’ex tronista sono scese altre donne pronte a conoscerlo e lui le ha accettato.

Anticipazioni Trono Classico: bacio tra Cristiana e Jakub

Secondo le ultime anticipazioni di Uomini e Donne, è arrivato il primo bacio di questa edizione del Trono Classico. Cristiana Anania ha portato in esterna Jakub, verso il quale proprio nella puntata andata in onda ha espresso dei dubbi, e si sono baciati. In effetti, la tronista è apparsa molto presa dall’ex tentatore di Temptation Island sin da subito e molti già sono pronti a scommettere che sarà lui la scelta.

Mentre di Sara Gaudenzi, diventata da poco tronista, in questa registrazione non si è parlato, per Flavio Ubirti ci sono state delle svolte. Il tronista ha riaccolto Martina e Denise, le quali avevano deciso di non presentarsi più nel programma, deluse. Flavio è riuscito a riportarle sui loro passi e ha portato in esterna Nicole Belloni.