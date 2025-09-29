Uomini e Donne anticipazioni: Flavio decide di lasciare lo studio

Nuova registrazione di Uomini e Donne oggi, 29 settembre 2025, con il Trono Classico che genera, inaspettatamente, dei colpi di scena. Infatti, finora i due tronisti non hanno dato particolari segnali al pubblico, a parte la decisione di Maria De Filippi di far sedere sul Trono la corteggiatrice Sara Gaudenzi. Oggi, invece, sembra proprio che soprattutto per Flavio Ubirti le cose si siano complicate. Intanto, non mancano gli attriti nel Trono Over, dove Agnese scoppia a piangere. Non solo, Gemma Galgani è apparsa disperata.

Uomini e Donne registrazione: Flavio lascia lo studio

Il Trono Classico oggi è iniziato da Flavio Ubirti, che ha visto la sua corteggiatrice Sara Gaudenzi diventare una nuova tronista nella passata registrazione. Questo pomeriggio, secondo quanto riporta Lollo Magazine, il tronista ha raccontato di essere stato in esterna con Nicole Belloni. L’uscita, però, non è stata proiettata in studio, come al solito. Inoltre, Martina e Denise non si sono neppure presentate.

A questo punto, Flavio ha deciso di lasciare lo studio, decisamente in difficoltà, per comprendere le motivazioni che hanno spinto le due corteggiatrici a non prendere parte alla registrazione. Ubirti vorrebbe che entrambe lo raggiungessero per spiegargli in faccia cosa sta accadendo. Intanto, Sara ha dato inizio al suo Trono, secondo le anticipazioni, uscendo in esterna con Marco. Inoltre, per lei sono scesi altri corteggiatori.

Invece, Cristiana Anania è uscita in esterna con Ernesto, mentre Federico ha confessato di voler andare via in quanto non è mai stato portato fuori. Il ragazzo è andato via e la tronista l’ha seguito.

Trono Over anticipazioni: Agnese e Gemma in lacrime

Il Trono Over nella registrazione di oggi è iniziato da Federico Mastrostefano, che ha deciso di chiudere con Agnese De Pasquale. Quest’ultima è rimasta malissimo di fronte alla sua decisione, tanto che non è riuscita a trattenere le lacrime. L’ex tronista ha ammesso di voler continuare solo con Francesca. Lacrime anche per Gemma Galgani, la quale non riesce ad accettare la fine della sua conoscenza con Mario Lenti.