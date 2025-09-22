Uomini e Donne anticipazioni: così Maria regala il Trono a Sara e annienta Flavio

Il 22 settembre 2025 è tornato in onda a Uomini e Donne e in studio sono state registrate nuove puntate. Ebbene durante questa registrazione è avvenuto un colpo di scena inaspettato. Sara Gaudenzi, da corteggiatrice di Flavio Ubirti, è diventata tronista. Intanto, il Trono Over continua a generare colpi di scena. C’è chi decide di eliminare persone dal proprio percorso e chi sembra avere la meglio. Nel dettaglio, continua a essere al centro della scena Gemma Galgani, che però non conclude nulla di concreto. E ancora tra i protagonisti degli Over, in questa registrazione, c’è Federico Mastrostefano. L’ex tronista, da quando è approdato nel parterre dei cavaliere sta tenendo l’atmosfera abbastanza movimentata.

Uomini e Donne registrazione 22 settembre: Sara diventa tronista

Sara Gaudenzi lamentava da tempo l’atteggiamento poco attivo di Flavio. Nella registrazione di oggi, ha palesato la sua idea di lasciare il programma, in quanto ha visto in lui poca sincerità. E, invece, sembra proprio che Maria De Filippi l’abbia vista in lei. Infatti, ecco che la conduttrice, come accadde anni fa con Veronica Burchielli, ha esplicitamente proposto a Sara di andare a sedersi sul Trono.

E così lei ha fatto. Ed ecco che inizia per la Gaudenzi una nuova esperienza, questa volta da tronista. Sui social network, però, molti sottolineano il fatto che si conoscerebbe con Gianmarco Steri, in quanto si seguono a vicenda su Instagram. La mossa di Maria, oltre a favorire Sara, sembra colpire Flavio. A quanto pare, De Filippi avrebbe in questo modo dato ragione alla Gaudenzi sul tronista, togliendola dalla sua corte.

Intanto, secondo quanto riporta Lollo Magazine, Ubirti va avanti con il suo percorso. Ha portato in esterna Nicole Belloni, nei giorni scorsi. Cristiana Anania è uscita con Federico, il quale ha attaccato Jakub. Quest’ultimo, ex tentatore di Temptation Island, a detta del rivale, non sarebbe davvero interessato alla tronista.

Trono Over anticipazioni: Gemma non conclude nulla, Federico anima la scena

Nella prima puntata andata in onda oggi, Gemma Galgani ha ricevuto un assist da Maria De Filippi. Ora la dama torinese si sta concentrando su Mario Lenti, il padre dell’ex dama Claudia Lenti. I due, però, sarebbero usciti insieme solo in amicizia. Nel frattempo, Magda sta continuando a conoscere Sebastiano Mignosa. Invece, Federico Mastrostefano, che è uscito anche con Barbara De Santi nei giorni scorsi, chiude proprio con lei. Inoltre, l’ex tronista mette fine alla sua conoscenza con Rosanna Siino e con Veronica. Invece, Federico pare preferisca concentrarsi solo su Agnese De Pasquale.