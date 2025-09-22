Uomini e Donne, Gemma cameriera: Maria reagisce e smaschera un Over

Gemma Galgani diventa cameriera. Questa estate la storica dama di Uomini e Donne è finita al centro delle notizie proprio per via del nuovo lavoro. Vederla mettersi all’opera in questi panni, in un locale, ha generato tanti commenti da parte dei telespettatori. Questo perché il pubblico spesso identifica questi personaggi come persone che non hanno alcun bisogno di lavorare. Eppure Gemma ha sempre dimostrato di non volersi tirare indietro in qualunque circostanza e oggi spiega cosa sta succedendo.

La sua spiegazione arriva di fronte alle risate di Tina Cipollari. L’opinionista, nella prima puntata della 30esima edizione, in onda il 22 settembre 2025, dimostra di non essere cambiata per nulla. Il pubblico ritrova la Tina di sempre, che prende la palla al balzo per prendere in giro Gemma, dicendo di aver trascorso le vacanze in montagna, in Valle d’Aosta. Ed è proprio qui che la Galgani ha iniziato a lavorare come cameriera.

Di fronte alle continue battute della Cipollari, Maria De Filippi oggi a Uomini e Donne sceglie di non restarsene in silenzio. Anzi, zittisce la sua opinionista, con una frase da applausi: “Ma perché?! Ha fatto un lavoro assolutamente dignitoso!”. Così, ‘Queen Mary’ dimostra di apprezzare molto la decisione della storica dama del Trono Over di cimentarsi in questo tipo di lavoro. Ed ecco che la stessa Gemma svela il motivo per cui ha svolto il ruolo di cameriera.

“C’era questa mia amica Giusy che aveva bisogno di aiuto nel suo bar”, racconta la Galgani. Dunque, sembra proprio che la dama abbia deciso di vestire questi panni semplicemente per dare una mano alla sua amica. Questa è l’ennesima conferma che Gemma è sempre pronta a tutto pur di aiutare gli altri. Nel frattempo, durante questa sua esperienza lavorativa, la dama torinese ha ricevuto molte domande legate al suo rapporto con Tina.

Gemma non cambierà mai, le serve Maria De Filippi per capire

Ancora una volta, Gemma delude. Entra in studio Arcangelo e la dama torinese si ritrova seduta al centro studio insieme a Marina. Le due dame hanno concluso la scorsa edizione del programma entrando mano nella mano in studio, dopo accesi scontri, schierandosi insieme contro il cavaliere. Oggi la Galgani fa sapere di aver letto l’intervista di Arcangelo di questa estate, nella quale si dice propenso a prendere un caffè con lei nonostante tutto.

Ebbene Gemma, sebbene si siano ‘separati’ in cattivissimi rapporti, cede di nuovo e dice di voler accettare l’invito. Gianni e Tina trovano che la dama torinese non cambierà mai e continuerà per sempre a credere a chiunque. Ad aprirle gli occhi ci pensa De Filippi, la quale fa qualche domanda ad Arcangelo, per farle capire che non è per nulla interessato a riprendere la loro conoscenza. Mentre lui resta vago, la conduttrice lo inchioda chiedendogli con chi vorrebbe ballare.

Lui risponde “con Marina”. Questa è una chiara conferma che Arcangelo potrebbe continuare a illudere Gemma, che grazie a Maria apre finalmente gli occhi. “Gemma ora prenderesti il caffè?”, chiede De Filippi, nella speranza che abbia capito. Ed ecco che la Galgani si alza furiosa e va a sedere al suo posto: “No, basta!”. Come se nulla fosse, dimostrando ancora di non nutrire un interesse per Gemma, Arcangelo corre a ballare con Marina.