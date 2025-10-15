Uomini e Donne anticipazioni, Cristiana in studio nella bufera: “Falsa”

Sembra che stia accadendo di tutto e di più a Uomini e Donne. Il Trono Classico pare essersi improvvisamente acceso con i corteggiatori che prendono importanti posizioni. Innanzitutto, le recenti puntate hanno mostrato il momento in cui Sara Gaudenzi, da corteggiatrice di Flavio Ubirti, è passata sul Trono. Ora la situazione si sta mettendo male per Cristiana Anania, il cui comportamento sembra aver deluso gli opinionisti. Oggi, infatti, arrivano nuovi dettagli sulla registrazione di ieri.

Dopo quanto accaduto nella registrazione precedente, Maria De Filippi ha iniziato il Trono Classico da Sara, la quale ha deciso di chiamare Jakub! Ebbene quest’ultimo si era eliminato dalla corte di Cristiana durante uno scontro in camerino. Ed ecco che ora l’ex tentatore di Temptation Island, sul quale la Anania ha sempre avuto dubbi e sospetti, è tornato in scena e ha accettato di restare per la Gaudenzi.

Oggi Lorenzo Pugnaloni fa emergere su Instagram nuovi dettagli legati a questo momento, che vede Cristiana fortemente criticata da Tina Cipollari e Gianni Sperti. Infatti, pare che i due opinionisti abbiano dato della falsa alla giovane tronista:

“Tutti praticamente sono andati contro Cristiana: più volte Gianni e Tina l’hanno chiamata ‘falsa’ per il modo in cui ha eliminato Jakub nella precedente registrazione, quando l’unico falso è stato proprio lui. Ieri ha confermato l’ipotesi di Cristiana che è lì solo per visibilità”

E non finiscono qui le anticipazioni di questa scoppiettante registrazione. A quanto pare, è stato notato un atteggiamento di Sara Gaudenzi che potrebbe generare polemiche:

“È stato notato che Sara ha tirato più volte occhiatacce a gente del pubblico perché non l’hanno sostenuta con gli applausi”

Sarà proprio così? Va detto che, in effetti, Jakub ha generato sospetti anche tra i telespettatori, che sicuramente si schiereranno dalla parte di Cristiana in questo caso. E va anche fatto notare che Sara, da corteggiatrice, non ha raccolto grandi complimenti dal pubblico. Infatti, ogni volta che la si vede al centro dell’attenzione inveire contro un’altra corteggiatrice o contro Flavio, la maggior parte dei telespettatori ha sempre trovato tutto esagerato.

Al contrario, sembra che Maria De Filippi e la redazione abbiano visto un potenziale importante in lei. In effetti, per la trasmissione, averla sul Trono non è mica male, visto che ha già creato dei colpi di scena chiamando Jakub alla sua corte.