Uomini e Donne anticipazioni: svelato accordo segreto, Maria reagisce così

Mentre la tronista Cristiana Anania combina un macello, tra gli Over a Uomini e Donne si accendono tensioni ancora più forti. Le anticipazioni della registrazione di oggi sono decisamente scoppiettanti. Nelle prossime puntate, il pubblico di Canale 5, infatti, assisterà a degli inattesi colpi di scena. Innanzitutto, i telespettatori vedranno Mario Lenti smascherare Cinzia, lasciando anche Maria De Filippi senza parole. Dopo di che, la tronista si ritrova in una situazione davvero scomoda.

Uomini e Donne registrazione di oggi: Mario smaschera Cinzia

Dopo quanto accaduto nella registrazione della scorsa settimana, oggi tutto è iniziato con Cinzia Paolini al centro studio, insieme a Mario Lenti ed Enrico. Le tensioni si sono subito accese, secondo quanto riporta Lollo Magazine. Infatti, Mario è arrivato al punto di dire che Enrico e Cinzia si sarebbero messi d’accordo. Nonostante questo, però, sembra non voler perdere la dama, al punto da voler continuare la conoscenza e uscirci stasera. Tutti in studio sono rimasti senza parole. Persino De Filippi è rimasta stupita dalla decisione di Mario.

Le anticipazioni sul Trono Over segnalano che Roberto è uscito con Rosanna Siino e Gloria Nicoletti. Il cavaliere ha deciso di chiudere con la prima. Invece, per Federico Mastrostefano ha accolto due aspiranti dame in studio, scegliendone solo una. Intanto, nel parterre ha fatto ritorno Paolo, un ex volto del programma.

Anticipazioni Uomini e Donne: Cristiana Anania nel caos totale

Cristiana si è ritrovata in una situazione di caos totale. Innanzitutto, dopo la passata registrazione, ha avuto un forte scontro con Jakub. Quest’ultimo alla fine ha deciso di eliminarsi. La tronista non l’ha rincorso. E non è finita qui. La Anania ha deciso di annullare la sua esterna con Federico, preferendo uscire con Esterno. Il primo, giustamente, in studio nella registrazione di oggi si è infuriato e ha deciso di lasciare il programma. Cristiana ha deciso di rincorrere Federico dietro le quinte ed Esterno è rimasto solo al centro studio.

Questo Trono rischia di diventare l’ennesimo flop del Classico? Se Jakub e Federico decidessero di non tornare alla corte di Cristiana, la situazione si farebbe decisamente complicata per lei. Dovrebbe far scendere altri corteggiatori, ma ormai il danno è stato fatto, in quanto la Anania si stava appunto concentrando su questi due ragazzi e perderli sarebbe un duro colpo per lei.