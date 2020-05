Uomini e Donne anticipazioni, inferno in studio: Armando va via, c’è l’ex

Armando Incarnato, a Uomini e Donne l’incubo Jeanette: ancora allusioni sui due ex innamorati

Dopo tanto tempo domani tornerà al centro dello studio di Uomini e Donne Armando Incarnato che purtroppo non parlerà di una nuova storia iniziata in trasmissione ma di problemi che sicuramente avrebbe voluto evitare. A cosa facciamo riferimento? Lo dice proprio Maria De Filippi nel filmato di anticipazioni mandato in onda alla fine della puntata di oggi: si parlerà di Jeanette, l’ex invitata nel programma di Canale 5 qualche tempo fa, e se ne parlerà ancora una volta per lo stesso motivo. I due stanno insieme e si stanno coprendo a vicenda? Cosa c’è davvero sotto? E perché tutti contestano questo rapporto? Il motivo della rabbia di alcuni telespettatori e utenti del Web sta in alcune foto postate da entrambi durante la quarantena che avrebbero fatto pensare che i due la stessero trascorrendo insieme.

UeD, Armando litiga con Jeanette: caos in puntata

Fermo restando che se sono rimasti in buoni rapporti sono liberi anche di vivere nella stessa abitazione, va detto subito che Armando ha già fatto intendere che il gossip circolato sul Web fosse infondato; in studio sicuramente rispiegherà tutto, anche se questa volta ci saranno delle sorprese: non possiamo darvene la certezza perché il video è costituito da vari spezzoni che lasciano semplicemente intendere senza dire niente di completo, ma a un certo punto si sente dire chiaramente Jeanette “Armando, ma chi ti vuole?”. A questo punto non possiamo che pensare che in puntata Armando possa aver parlato di un eventuale rinato interesse della ragazza nei suoi confronti, e che a quest’interesse siano collegate proprio quelle foto: sarà così? Lo scopriremo domani.

News Armando e Jeanette: Incarnato esce dallo studio furioso

Possiamo già dirvi però che la puntata sarà un vero inferno per Armando perché all’improvviso il Cavaliere di Uomini e Donne andrà via dallo studio urlando un chiarissimo “Me la sono ritrovata di nuovo qua dentro!”. Ci dispiace che Incarnato si trovi sempre in situazioni così scomode che gli impediscono di farsi conoscere diversamente da come appare; la speranza è che con la nuova stagione possa cambiare qualcosa. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo!