Uomini e Donne, lungo la giornata di sabato 24 settembre 2022, ha registrato una nuova puntata della stagione 2022/2023 che, sul fronte ascolti, come lo scorso anno, sta ottenendo dati entusiasmanti, veleggiando oltre il 25% di share. Cosa è successo? C’è stato parecchio movimento sia per quel che riguarda le dinamiche del Trono Over, sia per quel che concerne quelle del Trono Classico in cui c’è stato il primo romantico bacio.

A spiegare ciò che è accaduto negli studi orchestrati da Maria De Filippi è stata la pagina Instagram UominieDonneclassicoeover. Capitolo Over: Gemma Galgani ha deciso di uscire con un signore che si chiama Roberto. Pare che la dama sia alquanto interessata. Nulla di nuovo sotto il sole: da quando la torinese calca il palco di UeD si è perso il conto di quante volte si sia invaghita per poi fare dietrofront.

Spazio poi a Ida Platano che sta continuando la conoscenza di Claudio. Alessandro, invece, è uscito di nuovo con Roberta: tra i due, però, c’è stato qualche attrito e infatti è scoppiata una discussione in merito a un non meglio precisato messaggio, Al centro studio, poi, ecco Pino che sta uscendo con la dama Marina. Non si è parlato di Alessandro e Pinuccia.

Spostandosi sul versante del Trono Classico, Federico Dainese è uscito in esterna con Noemi e pare che l’abbozzo di conoscenza tra i due giovani stia procedendo bene. Anche Federico Nicotera si è fatto notare: il 25enne ha dato un bacio ad Alice. Federica Aversano ha invece fatto la sua prima esterna con un corteggiatore, pure lui chiamato Federico. Tra i due sembra che ci sia del feeling, chissà come andrà a finire e se la conoscenza regalerà emozioni.

La tronista Lavinia Mauro si è parecchio avvicinata a Francesco e quasi quasi ci è scappato il bacio. Nel corso del ballo Riccardo ha raggiunto Federica per danzare con lei. La De Filippi ha voluto sapere che cosa fosse successo di preciso e ha chiesto a Federica se Riccardo avesse chiesto di ballare con lei. No, la risposta della tronista che ha evidenziato di non essere interessata all’uomo. La Aversano ha aggiunto che Riccardo stava scherzando perché, se così non fosse stato, lo avrebbe mandato a quel paese.