UeD anticipazioni: Ida Platano esce con un nuovo cavaliere

Quest’oggi, venerdì 23 settembre, è andata in scena presso gli studi Elios di Roma una nuova registrazione di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi. In attesa di vedere quello che Canale 5 manderà effettivamente in onda, ecco per i più impazienti tutte le anticipazioni su quello che è successo in puntata riportate in anteprima da Uominiedonneclassicoeover.

Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne registrata venerdì 23 settembre

Stando alle talpe che erano presenti alle registrazioni, sembrerebbe proprio che nella puntata in onda a breve il pubblico assisterà ad un confronto fra Roberta e Alessandro. I due instaureranno un lungo dibattito per cercare di trovare una quadra nel loro rapporto. La lunga chiacchiera porterà ad una conclusione dopo tutto positiva: dopo avere interrotto bruscamente la loro conoscenza reciproca, i due decideranno di tornare a frequentarsi.

Per il resto, niente da fare per la Dama per eccellenza della trasmissione, Gemma Galgani, che prenderà la decisione di mandare via il corteggiatore sceso per lei nella scorsa registrazione. Prima che possa ritrovare l’uomo della sua vita, dunque, sembra proprio che bisognerà avere ancora molta pazienza.

Un’altra delle anticipazioni più succose di questa nuova puntata di Uomini e Donne riguarda Ida Platano, che a quanto sembra ha accettato di uscire con uno dei cavalieri del parterre. Ida e il suo spasimante hanno dunque iniziato a conoscersi, con la speranza che fra di loro un giorno possa sbocciare l’amore.

Inoltre, sono trapelate informazioni che riguardano un’uscita che ha visto protagonisti il nuovo tronista di questa edizione, Federico Nicotera, e Carola. Dopo l’esterna, in ogni caso, i due si sono purtroppo resi conto di non essere fatti l’uno per l’altra. Ciliegina sulla torta, infine, è stata la dichiarazione di uno dei corteggiatori, Alessio, nei confronti della nuova tronista Lavinia Mauro. Il ragazzo, in ogni caso, le sta tentando davvero di tutte e non sembra avere le idee troppo chiare: in precedenza, infatti, Alessio aveva chiesto alla produzione di organizzare un’esterna anche con l’altra tronista, Federica Aversano. Scopriremo presto come andrà a finire.