Uomini e Donne, Angela Paone e Antonio hanno divorziato: lo sfogo di lei

Angela Paone e Antonio Stellaci di Uomini e Donne si sono lasciati. I due ex volti del Trono Over hanno divorziato e a dare la conferma ci ha pensato proprio lei. Tramite un commento su Instagram, l’ex dama ha annunciato che la loro storia d’amore, nata nel dating show di Maria De Filippi, è giunta al termine. Una notizia, questa, che non spiazza i fan più attenti. Infatti, da qualche tempo, il pubblico che continua a seguirli aveva percepito qualcosa. In particolare, questi telespettatori avevano notato che i due ex Over non pubblicavano più aggiornamenti di coppia sui social network.

Ed ecco arrivata la triste conferma, con la quale Angela ha dichiarato di aver scelto se stessa. Commentando un video di una fan, che le ha augurato di ritrovare la felicità, la Paone ha scritto:

“Tesoro mio io ti ringrazio dì cuore, avevo da tempo capito che le strade si fossero divise, esistono persone che hanno le palle sotto e altre che preferiscono stare con la testa sotto la sabbia. lo amo l’aria. Grazie per questo omaggio sono tornata indietro con il tempo”

Dopo questo commento, l’ex dama del Trono Over ne ha pubblicato un altro dando una conferma esplicita e diretta: “Sì, purtroppo la vita ci mette davanti a dure scelte. Ho dovuto scegliere me”. Non si conoscono nel dettaglio i motivi che hanno portato Angela e Antonio di Uomini e Donne a decidere di lasciarsi. Sembra che la decisione sia arrivata proprio dall’ex dama, che oggi ha dichiarato di aver dovuto scegliere se stessa.

L’ex coppia del Trono Over era convolata a nozze nel 2022, poco dopo aver lasciato il programma di Maria De Filippi. Angela Paone e Antonio Stellaci apparivano raggianti e molto innamorati. L’ex dama aveva anche dichiarato di avere il desiderio di diventare mamma. Infatti, la coppia progettava di avere un figlio. Allo stesso tempo, però, dopo il matrimonio, i due ex Over avevano raccontato che non vivevano insieme per questioni tecniche.

Facevano avanti e indietro tra Roma e Ariano Irpino. Per il momento, avevano deciso di sistemarsi nella dependance della casa dei genitori di lei per potersi vivere quei pochi momenti di convivenza da soli. L’obiettivo per loro era quello di trovare finalmente una sistemazione definitiva nella quale vivere insieme. C’è, dunque, la probabilità che alla fine Angela e Antonio del Trono Over abbiano divorziato proprio per questa complicata situazione.