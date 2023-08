Uomini e Donne, “anche il tronista Cristian è fidanzato”: lui sbotta

Sono passati appena tre giorni dall’annuncio dei nuovi tronisti di Uomini e Donne, ma sono già molte le controversie che alleggiano sui prossimi protagonisti del dating show di Canale 5. Il primo ad attirare polemiche è stato Brando, 22enne originario di Treviso. Secondo alcune segnalazioni, il giovane sarebbe fidanzato con una ragazza di nome Alice. Nonostante quest’ultima abbia smentito le voci chiarendo come tra di loro ci sia solo un rapporto d’amicizia, Deianira Marzano ha svelato la produzione di Uomini e Donne avrebbe deciso di allontanare il neo tronista. Ma, non è finita qui. Adesso, a finire nel mirino è stato l’altro futuro tronista, Cristian.

Secondo una recente indiscrezione condivisa sempre da Deianira Marzano, anche il ragazzo romano non sarebbe esattamente libero. L’esperta del gossip ha ricevuto una segnalazione da una seguace, che ha spiegato di conoscere sia Cristian che la sua ex fidanzata, con la quale è stato insieme per ben quattro anni. Stando a quanto raccontato dall’utente, il futuro tronista e la ragazza in questione avrebbero trascorso dei giorni insieme a Lampedusa poche settimane fa, precisamente agli inizi di agosto. Addirittura, la followers della Marzano li avrebbe beccati in atteggiamenti intimi, mentre si baciavano e abbracciavano. Inoltre, l’user ha inviato anche uno scatto dei due risalente all’otto agosto, che, però, la Marzano ha preferito non pubblicare per rispettare la loro privacy.

Uomini e Donne: la replica di Cristian alle segnalazioni

Ebbene, a questo punto, ha deciso di intervenire direttamente lo stesso Cristian. Il giovane ha pubblicato un lungo comunicato sul suo profilo Instagram, in cui ha voluto chiarire e spiegare come stanno realmente le cose, negando assolutamente di essere ancora legato alla sua ex ragazza:

Per partecipare a Uomini e Donne sia come corteggiatore che come tronista bisogna essere single e io lo sono. Ho visto foto sul web di me e la mia ex ragazzi con i volti oscurati. Io quella foto ce l’ho così come ce l’ha anche la mia ex. È una foto fatta a Lampedusa. Una vacanza comprata e quindi pagata quando ancora stavamo insieme. Né io né lei siamo milionari e quindi nessuno dei due ha rinunciato. Tra me e la mia ex fidanzata c’è stato solo un bacio a stampo durante un’escursione. Detto questo lei è la mia ex e io il suo ex e seduto sul trono ci sono io e sono single. Io e la mia ex ci siamo lasciati i primi di aprile (2023) e la vacanza è stata comprata e pagata a febbraio (2023).

Dunque, Cristian si trovava veramente a Lampedusa insieme all’ex fidanzata i primi di agosto, ma in vesti molto diverse rispetto a quelle sostenuta dalla fonte di Deianira Marzano. A quanto pare, il romano e l’ex ragazza sarebbero stati costretti a fare questa vacanza insieme, poiché pagata quando erano ancora fidanzati. Tra i due, però, non si è riaccesa nessuna fiamma, nonostante abbia ammesso che sia scattato un semplice bacio a stampo.

Insomma, stando alle sue parole, Cristian è single al 100% e pronto a buttarsi in questa nuova esperienza. Chissà se anche questa segnalazione verrà affrontata nella prossima registrazione di Uomini e Donne e, soprattutto, come reagiranno Maria De Filippi e gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti al caos che ha avvolto i due nuovi tronisti.