Uomini e Donne, il tronista Brando silurato: clamoroso retroscena

Brando, recentemente annunciato come tronista della nuova edizione di Uomini e Donne, potrebbe aver concluso la sua esperienza al dating show condotto da Maria De Filippi prima ancora di iniziare. Il 22enne originario di Treviso, infatti, è recentemente finito nella bufera a causa di segnalazioni che sostenevano come fosse fidanzato, o che lo era stato fino a poco prima di iniziare le registrazioni. Una nuova indiscrezione avrebbe fatto luce sul possibile destino di Brando a Uomini e Donne.

L’indiscrezione sul futuro di Brando a Uomini e Donne

È stata Deianira Marzano a riportare come il neo tronista, dopo le segnalazioni degli ultimi giorni, potrebbe essere messo alla porta dalla produzione del dating show di Canale 5:

“Pare che Brando dopo le segnalazioni varie non sia arrivato neanche alla riapertura delle scuole… Si vocifera silurato, vabbè vedremo prossimamente“.

Trattasi di un’indiscrezione da prendere con le pinze. Non è ancora chiaro se la produzione di Uomini e Donne abbia effettivamente deciso di allontanare il giovane tronista dopo quanto trapelato negli scorsi giorni. Ad ogni modo, presto il programma tornerà in onda (inizio fissato lunedì 11 settembre) e a breve si scoprirà se Brando farà parte o meno della nuova edizione del dating show. Ma cosa era successo di preciso?

Brando nella bufera: segnalazioni sul presunto fidanzamento

Dopo l’annuncio ufficiale della sua partecipazione a Uomini e Donne come tronista, sui social iniziarono ad arrivare segnalazioni che sostenevano come Brando fosse fidanzato con una ragazza di nome Alice. Sembrava quindi che i due fossero stati legati sentimentalmente fino a non molto tempo fa e alcuni utenti avevano anche parlato della sparizione di presunte foto in cui li si vedeva insieme.

Quando qualcuno iniziò a sostenere come Brando e Alice convivessero, fu quest’ultima ad intervenire per fare chiarezza, smentendo una presunta relazione amorosa. Alice spiegò come con Brando ci fosse una semplice amicizia e che la convivenza era dovuta a motivi di lavoro. Nonostante queste parole, le voci sul neo tronista non si erano affatto placate. Alcuni utenti fecero notare la presunta cancellazione delle suddette foto, in contrasto con la tesi di una semplice amicizia tra i due. Rimane da capire come stiano veramente le cose: assisteremo davvero al trono più breve della storia di Uomini e Donne?