UeD il nuovo tronista Brando “è fidanzato”: caos, cosa succede ora

Manco il tempo di iniziare e già si è scatenata una bufera su uno dei tronisti di Uomini e Donne. Giovedì 24 agosto 2023 il dating show di Canale Cinque ha iniziato a registrare le prime puntate che verranno messe in onda a partire, salvo colpi di scena, da lunedì 11 settembre. Inoltre sugli account social ufficiali di UeD sono stati presentati tre nuovi tronisti: Manuela Carriero (vecchia conoscenza di Temptation Island), Cristian e Brando. Ed è quest’ultimo, giovane 22enne originario di Treviso, ad essere finito nella bufera.

Dopo la diffusione della notizia che gli è stato affidato il trono, sui social sono arrivate diverse segnalazioni che sostengono che il ragazzo sia fidanzato o che lo è stato fino a pochi giorni prima di iniziare le registrazioni. C’è chi ha pure fatto il nome e cognome della presunta compagna del 22enne, una certa Alice.

Questa, vista la tempesta che si è scatenata, è intervenuta in prima persona, raccontando che è vero che conosce bene Brando, che è altrettanto vero che ci ha convissuto, ma dall’altro lato ha dichiarato di non aver mai avuto una love story con lui ma solo un forte legame di amicizia. Ma si proceda con ordine.

Le segnalazioni su Brando, il nuovo tronista di UeD: “Ma come? Lui è fidanzatissimo con Alice”

A Deianira Marzano e al portale Very Inutil Peole diversi utenti hanno scritto di essere sicuri che Brando stava con Alice fino a poco tempo fa. “Sono scioccata, era fidanzato fino a ieri”, ha sostenuto una persona, facendo il nome e cognome della ragazza. Stessa versione fornita da altri utenti che hanno raccontato che c’erano pure sui profili social dei due delle foto in cui li si vedeva assieme. Foto che poi sarebbero sparite. E non è finita qui.

Alcune persone hanno taggato direttamente Alice, la quale è intervenuta con queste parole dopo che qualcuno ha sussurrato che convive con Brando: “Ci tengo a precisare e chiarire la situazione. Io e Brando abbiamo sempre avuto un bellissimo rapporto di amicizia, niente di più. Condividere un alloggio e convivere per motivi di lavoro non significa essere fidanzati”. Tali parole hanno placato i sussurri? Per nulla. “Noi nei vari locali non vedevamo motivi di lavoro”, il commento velenoso di una persona. E ancora: “Sono amici, ma cancella tutte le foto, compresa l’ultima vacanza ahhaha“.

Cosa succede ora, il caso Brando

Dunque? Come stanno le cose? Uomini e Donne, dopo alcuni ‘granchi’ presi negli ultimi anni, è meglio che non ne collezioni altri. Probabile a questo punto che la redazione si attivi per capire come realmente stanno le cose. Se davvero uscisse che il ragazzo è fidanzato, potremmo essere innanzi al Trono più breve della storia della trasmissione.