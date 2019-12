Uomini e Donne, Alessandro dopo la scelta: Jack lo rincuora prima del trono

Alessandro Basciano tronista: il futuro del corteggiatore di Giulia Quattrociocche a Uomini e Donne

A Uomini e Donne oggi è andata in onda la scelta di Giulia Quattrociocche, e tutti aspettavamo con ansia il momento in cui Maria De Filippi prendeva Alessandro Basciano a ballare prima di parlare con lui del trono. Il momento è andato in onda, anche se non si è visto lo scambio di battute tra Maria e Raffaella Mennoia, e a nostro avviso le possibilità che Alessandro Basciano diventi tronista a Uomini e Donne sono molto alte: è un bel ragazzo, ha dalla sua parte il pubblico e ha vissuto anche una vita intensa; ci sono insomma tutti i presupposti affinché venga preso fortemente in considerazione se uno tra Giulio Raselli e Veronica Burchielli dovesse lasciare Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Alessandro con Jack Vanore: le parole dopo la scelta

Al momento non abbiamo certezze sul percorso di Alessandro, su eventuali colloqui e su ciò che si è detto con la redazione del programma. Fatto sta che questa scelta lo ha davvero segnato, come si è anche visto in puntata oggi, e a farlo notare è stato pure Jack Vanore che durante la messa in onda del programma era a casa di Alessandro e insieme a lui ha assistito alla scelta di Giulia Quattrociocche. Il messaggio di Jack è stato condiviso da Alessandro su Instagram e fa intendere che l’ex corteggiatore di Giulia ci credeva davvero: “Non era destino…”, queste le parole di Jack che saranno state senz’altro condivise da tanti appassionati del programma di Maria De Filippi.

Il figlio di Alessandro: una grande certezza nella vita di Basciano

Lui al momento non ha scritto nient’altro: ha pubblicato una storia in cui mostra che è a Genova ma niente ha detto su Giulia e Daniele, che intanto oggi continuano a vivere felici la loro storia tra gesti e decisioni importantitra gesti e decisioni importanti. Di certo è che nella vita di Alessandro il figlio è tutto, e infatti proprio a lui è dedicato l’ultimo post su Instagram che potete vedere qui di seguito. Se Alessandro dovesse dire qualcosa ve ne metteremo subito al corrente!