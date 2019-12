Giulia e Daniele oggi, dopo la scelta gesti importanti: coppia al settimo cielo

Uomini e Donne, Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon dopo la scelta

Oggi è andata in onda la scelta di Giulia Quattrociocche che – come ben sapete – a Uomini e Donne ha preferito uscire con Daniele Schiavon. Una scelta per certi versi già annunciata, tant’è che lo stesso Alessandro Basciano prima che lei parlasse l’aveva invitata a fare ciò che le diceva il suo cuore. Sentite le parole del corteggiatore, Giulia non ha potuto far finta di nulla: “Ho cominciato questo percorso in un modo – queste le parole della ragazza – e ci ho creduto subito. Io ho fatto un percorso che ho fatto con Alessandro che ha un valore, ma non ha lo stesso valore di quello con Daniele. Non ce la faccio più, Maria. Sono venuta per un obiettivo, ora voglio andare via”. Parole forti, a cui è seguito un ballo con tanto di bacio e petali rossi.

Giulia e Daniele oggi: le parole e i gesti importanti dopo Uomini e Donne

Dopo i saluti e il ballo di Maria De Filippi con Alessandro, probabilmente nuovo tronista, il programma ci ha fatto vedere i momenti subito successivi alla scelta. “Ho cominciato a capire di provare un sentimento. Volevo trovare una persona e l’ho trovata – queste alcune delle parole della Quattrociocche –. Vieni a casa che ti presento mamma”. Intenzioni serissime dunque. Anche da parte di Daniele: “Io – queste le parole del fidanzato di Giulia – sono stato più sincero che mai, io e lei ci capiamo solo da uno sguardo”. Tenerissime le parole dell’ex tronista quando Daniele l’ha portata nel posto in cui hanno girato la loro esterna più bella: “Adesso a letto la sera tu mi inizi a dire delle cose che mi fai proprio viaggiare. Hai questo aspetto da uomo duro e ti vergogni un po’. Sei troppo bello”. E che dire delle parole al cinema, dove i due hanno ripercorso i loro momenti più belli? “Non mi hai deluso in niente di quello che pensavo… Sei speciale, amò”.

Ued, Daniele e Giulia al settimo cielo

Oggi Giulia e Daniele soni ancora una coppia felice e sembrano anche molto affini. Dai social non apprendiamo nulla sulla loro storia d’amore, anche perché lei è abbastanza restia a condividere la sua vita su Instagram, vari ed eventuali, ma se si fossero lasciati o avessero avuto dei problemi lo avremmo saputo senz’altro. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo.