Uomini e Donne, Alchimista si svela: la verità sul suo arrivo e l’attacco

Uomini e Donne, Alchimista si svela: il corteggiatore mascherato di Giovanna Abate come è arrivato nel programma

Alchimista a Uomini e Donne ha sicuramente generato non poca curiosità nei telespettatori. Il pubblico non vede l’ora di scoprire chi sia il corteggiatore mascherato di Giovanna Abate. Ed ecco che lui stesso decide di svelarsi in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine, senza però rivelare la sua identità. Pare che ancora i telespettatori dovranno attendere un po’ prima di conoscere il suo volto. Alchimista rivela di aver scelto di approfittare dell’opportunità messa a disposizione dal programma di corteggiare la tronista attraverso il nuovo format. Da sempre, riesce a esprimersi meglio scrivendo, soprattutto nella fase iniziale di una conoscenza. In realtà, Alchimista aveva già fatto presente alla redazione la sua intenzione di scendere per Giovanna, ancora prima che il programma desse la possibilità di interagire con lei attraverso le chat. In particolare, il corteggiatore mascherato avrebbe voluto incontrarla per capire qualcosa in più sulla Abate.

“Giovanna aveva attirato la mia attenzione già nel percorso come corteggiatrice quindi quando si è presentata l’opportunità di corteggiarla attraverso il nuovo format ho subìto pensato che fosse un segno del destino”, dichiara Alchimista nel corso della sua intervista. Ma teme il giorno in cui dovrà svelare il suo volto anche davanti al pubblico? Il corteggiatore mascherato ammette di non aver mai avuto paura di questo momento. La maschera, come lui stesso ha dichiarato più volte, è nata dalla sua intenzione di voler dimostrare qualcosa in più a Giovanna. “La reazione del pubblico sarà una diretta conseguenza, ma è a margine”, confessa Alchimista. Nella sua intervista sul Magazine, Raffaella Mennoia intanto rassicura i telespettatori: “Vi assicuro che dietro la maschera non si nasconde alcun Quasimodo”.

Uomini e Donne: Alchimista dice la sua su Sammy Hassan e attacca Alessandro Graziani

Oggi, nella sua prima intervista, Alchimista smentisce di essere l’ex corteggiatore Angelo Tolletti e dice la sua su Sammy Hassan e Alessandro Graziani. In particolare, sul primo rivela: “Siamo due persone anagraficamente e caratterialmente molto diverse: ci dividono anche percorsi di vita distanti. Non mi sono concentrato molto su di lui”. Mentre su Alessandro il suo pensiero è diverso: “Penso che lui abbia avuto un cambio di atteggiamento strategico nei confronti di Giovanna e lo abbia fatto in modo forzato e poco naturale.” Infatti, proprio dopo aver visto Giovanna rincorrere Graziani, Alchimista ha scelto di non presentarsi in esterna e in studio.