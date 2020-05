Temptation Island 2020, chi parteciperà? Coppie e single già selezionati

Temptation Island 2020, chi formerà il cast? Alcune coppie e i single sono già stati selezionati

Quali saranno le coppie che parteciperanno a Temptation Island 2020? Alcune di esse sono già state selezionate! Dunque, la redazione ha deciso chi prenderà parte a questa nuova edizione, sebbene non abbiano ancora completato il cast. Non sappiamo di chi si tratta, ma sono diverse le ipotesi che si potrebbero fare. Solitamente vediamo mettere alla prova il loro amore nel reality delle tentazioni coppie provenienti dal mondo della tv e non. Infatti, c’è chi non si è mai esposto in televisione e chi, invece, si è già fatto conoscere al pubblico. In particolare, i telespettatori spesso ritrovano nel programma estivo volti di Uomini e Donne. Oggi a parlare del reality delle tentazioni ci pensa Raffaella Mennoia, autrice dei due programmi. In particolare, nella sua nuova intervista su UeD Magazine, spiega di aver lavorato regolarmente sui casting, anche se utilizzando metodi differenti a causa dell’emergenza legata al Coronavirus. Dopo di che, assicura al pubblico che alcune coppie e i single sono già stati selezionati dalla redazione.

Temptation Island nuova edizione: Raffaella Mennoia spiega cosa sta accadendo

“Noi non abbiamo mai smesso di lavorare: in questi mesi sono continuati regolarmente i casting, anche se con modalità differenti”, dichiara la Mennoia nella sua intervista sul Magazine. “Abbiamo già selezionato alcune coppie e i single. Da parte nostra, insomma, c’è tutta l’intenzione di tornare a tenervi compagnia nei mesi estivi“, continua Raffaella. Sembra, dunque, che la redazione abbia già le idee chiare su chi potrebbe comporre il cast di Temptation Island Vip, tra coppie e single. Non ci resta che attendere per scoprire chi approderà nei due villaggi. Nel frattempo, la Mennoia spiega che attualmente stanno aspettando “quando e in che modo tutto ciò sarà possibile”.

Uomini e Donne: nessuna data sulla conclusione, il motivo per cui Giovanna e Gemma sono state le protagoniste della nuova formula

Dopo queste dichiarazioni, Raffaella avrà sicuramente generato non poca curiosità nel pubblico. Intanto, l’autrice parla anche della conclusione di questa particolare edizione di Uomini e Donne. “Per il momento non posso ancora dirvi nulla: non è stato deciso se sarà posticipata o si concluderà in modo tradizionale”, ammette la Mennoia. Ma perché hanno scelto Giovanna e Gemma per la nuova formula? “Sono due donne che credono fortemente nell’amore, che si buttano a capofitto in quello che fanno e desiderano che nasca un sentimento all’interno di questo contesto. Sono autentiche, non sono qui per fare business”, spiega Raffaella. L’autrice parla molto bene anche di Alchimista, il corteggiatore mascherato che sta generando non poca curiosità e che si è svelato nella sua prima intervista.