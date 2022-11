Uomini e Donne: a Maria girano le scatole, è Armando show

Chi esce e chi rientra: lo studio di Uomini e Donne è un via vai. Prima lascia lo studio Riccardo Guarnieri, per poi ritornare. Dopo di che, si reca dietro le quinte Cristina, che poco dopo rientra. Ed ecco che anche Armando Incarnato lascia la sua sediolina, lasciando lentamente lo studio. Non contando che Ida Platano, sempre durante questa registrazione, si è recata dietro le quinte più volte nelle passate puntate. Andando per ordine, nella puntata andata in onda oggi, Maria De Filippi tenta inutilmente di far capire a Riccardo quali sono le sensazioni di Ida.

La puntata inizia proprio da loro e ‘Queen Mary’ appare ormai stanca di questa storia, sebbene la riproponga di continuo. La conduttrice cita anche Sossio Aruta, nel suo discorso, rivelando che Ida mesi fa ha potuto pensare che Riccardo fosse più interessato a trascorrere la sua estate con l’amico. “Ha pensato ‘questa estate vuole andarsene in giro con Sossio’. Ha pensato che l’hai presa in giro”, afferma la padrona di casa.

Questo discorso non convince Riccardo, come si poteva immaginare, e De Filippi a UeD sembra perdere le staffe. “Oh ma sei tu che vuoi rapportarti a lei. Non è che puoi rapportarti con una persona a prescindere da quello che pensa”, dichiara Maria, alzando in modo evidente il tono della sua voce. Ida Platano apprezza il sostegno della conduttrice e si rivolge ancora arrabbiata a Riccardo: “Cosa ti aspetti? Che divento una muffa per Riccardo? Io mi sono stancata di aspettare i tempi. Continui a menzionare le cose passate!”.

Esce fuori in studio che Alessandro Vicinanza ha presentato sua mamma a Ida, durante una loro telefonata. La notizia infastidisce Riccardo, che lascia lo studio. Maria tenta, ancora una volta, di giustificare il gesto del cavaliere tarantino: “Era in imbarazzo”. A detta di Gianni Sperti, Guarnieri si sarebbe infastidito per via del sorriso sfoggiato da Ida quando si parlava della mamma di Alessandro.

De Filippi pare non preoccuparsi troppo dell’ennesima uscita di Riccardo, probabilmente anche lei è stufa. In ogni caso, Guarnieri torna in studio e, secondo quanto rivelano le anticipazioni, fa ancora parte del programma.

UeD, Armando Incarnato annuncia un suo eventuale addio

Armando Incarnato è pronto a lasciare il programma? Sembra impossibile pensare, al momento, di assistere alle varie puntate senza il cavaliere napoletano, che riesce a farsi notare anche durante i momenti dedicati Trono Classico. Stranamente, durante questa nuova edizione del dating show, è evidente che ci sono più telespettatori che appoggiano i suoi interventi.

Al contrario di ciò che accadeva in passato, alcuni utenti sui social network si dichiarano straniti dal fatto che spesso si trovano d’accordo con le opinioni di Armando, uno dei volti più discussi della storia del programma. Oggi c’è addirittura anche chi vorrebbe vederlo rivestire il ruolo di opinionista per mettere più pepe alle dinamiche dello studio.

Ma anche dalla sua postazione nel parterre dei cavalieri del Trono Over, Armando riesce a creare squilibri. Maria De Filippi lo invita oggi a sedere al centro studio con Antonella, una nuova dama che sta frequentando da poco. Il cavaliere napoletano racconta che tra loro sta procedendo tutto bene e che la prima uscita li ha avvicinati. Cristina, con cui ha avuto una frequentazione di due mesi, non riesce a restarsene in silenzio.

“Con quale faccia inviti Antonella quando hai una situazione in sospeso con me?!”, chiede furiosa la dama. Tra i due prende inizio una dura lite, tra urla e forti attacchi. Gianni Sperti interviene spesso per contrastare le versioni rivelate da Incarnato: “Ogni volta che sta per nascere qualcosa trova una scusa”. Il cavaliere napoletano a tutto ha una risposta: “Ma se ci siamo sentiti due mesi e non ci siamo visti, che stava nascendo?!”.

Antonella spende, invece, bellissime parole su Armando. “Questo è quello che dicono tutte dopo la prima uscita con lui, vediamo tra tre settimane”, le fa notare Gianni. Incarnato perde la pazienza e svela dettagli che vengono prontamente smentiti da Cristina.

“Gianni sei finto, sei una persona finta. Non voglio uscire con te Cristina. Sei pesante, non vado bene per te, sei logorroica. Nella vita ho sempre allontanato le persone come te. 50 domande per capire se io potevo andare bene come persona. E che sto andando a fare un colloquio di lavoro?”

In particolare, Armando lamenta il fatto che Cristina gli avrebbe fatto domande personali riguardanti la sua casa, il suo lavoro e i suoi guadagni. Gianni non crede assolutamente al cavaliere e sostiene totalmente la dama, che continua a smentire: “Io domande del genere non le ho mai fatte nella mia vita”. La svolta arriva quando Incarnato si commuove e fa un discorso riguardante la sua presenza nel programma.

“Vivere una relazione fuori è più facile che viverla qua dentro. Se con Antonella le cose dovessero andare avanti come stanno andando, io Maria ti ringrazio e vado via. La mia vita sta sempre così… Ho parlato anche più volte con loro (la redazione n.d.R.). Perché gli anni passano, io divento vecchietto e sto sempre da solo. Tu Gianni, di me non hai mai capito niente”

Tutti, a questo punto, vorrebbero sapere se anche se le cose non andassero bene con Antonella Armando lascerebbe il programma. Non si ha da parte sua una risposta certa. Alcune sue parole fanno pensare che, qualora dovesse andare bene con la dama, resterebbe in trasmissione. Altre, invece, sembrano annunciare la sua uscita di scena. Non resta che attendere per scoprire se Armando lascerà il programma oppure no.

Intanto, Cristina esce dallo studio e il suo appare come un addio definitivo. In realtà, poco dopo, rientra e annuncia di essere pronta a conoscere altre persone. Non solo, conferma a Gianni di aver pianto dietro le quinte. Armando Incarnato non accetta questa sua presa di posizione e lascia lentamente lo studio. Per il momento, le anticipazioni non parlano di una sua imminente uscita di scena.