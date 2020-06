Uomini e Donne Alchimista, sclero Ig e accuse: la scelta dopo Giovanna

Davide Basolo dopo Uomini e Donne, l’Alchimista va avanti senza Giovanna Abate

Che mondo sarebbe se sui social network si evitasse di scrivere a casaccio? Sicuramente un posto migliore. E l’ultima polemica scoppiata sul profilo Instagram di Davide Basolo lo conferma pienamente. Come tutti sapete, il corteggiatore di Giovanna Abate non è stato scelto alla fine di Uomini e Donne perché la tronista gli ha preferito Sammy Hassan che – sapete bene anche questo – l’aveva stregata sin dalle prime puntate; Davide ci è rimasto molto male, visto che nonostante la diffidenza che tutti avevamo agli inizi si è poi rivelato davvero interessato, e adesso sta cercando di guardare avanti. Non che sia morto nessuno ma è ovvio che se investi tanto in un percorso che coinvolge i tuoi sentimenti non si può far finta di nulla e cancellare tutto con un colpo di spugna dall’oggi al domani. Eppure c’è stato qualcuno che ha avuto da ridire anche su questo. Purtroppo.

Uomini e Donne, Davide felice senza Giovanna: le accuse su Instagram

Il post che ha scatenato la polemica è una foto in cui Davide appare felice e spensierato: si tratta di uno scatto che può aver fatto per tanti motivi, e non vuol dire che abbia già dimenticato Giovanna; d’altronde a chi non è mai capitato di fare una foto bella in cui si appare contentissimi mentre magari tutta la giornata si è pensato a problemi, litigi ecc? Non è che i corteggiatori di Uomini e Donne siano dei marziani in questo senso… La felicità di Davide ha invece colpito una follower che ha usato della parole piuttosto fastidiose per commentare lo scatto a cui stiamo facendo riferimento: “Si vede – queste le parole della ragazza – come sei dispiaciuto di non essere stato la scelta… E si vede come non amavi farti vedere…”. Pronta la risposta di Alchimista che ovviamente non poteva accettare accuse del genere: “Scusa, hai ragione, da domani mi chiudo in casa”. Per qualcuno Davide ha usato toni eccessivi ma è l’attacco della ragazza che a noi invece è sembrato pretestuoso: Giovanna non l’ha scelto e lui avrebbe dovuto persino rinchiudersi e sparire dai social! Incommentabile.

Davide stufo delle polemiche, Basolo riparte dopo il rifiuto in attesa del trono a Uomini e Donne

Sotto al post in questione è scoppiata una polemica a tratti davvero assurda che ha visto intervenire i sostenitori e le sostenitrici di Alchimista proprio contro il commento della follower in questione: i contenuti sono quelli di cui vi abbiam parlato, nel senso che la gente non ha tollerato per niente l’idea di evitare i social dopo essere stato rifiutato da Giovanna (che intanto giustamente è felice e contenta col suo Sammy). Davide è stato costretto a intervenire una seconda volta proprio per giustificare i toni che ha usato: “Infatti – queste le sue parole dopo i numerosi commenti dei follower – accetto le critiche, ci mancherebbe, però è anche giusto andare avanti nel rispetto anche delle scelte fatte […] rispettare la sua scelta e non parlarne più”. Non credevamo che sarebbe potuto accadere. E invece è successo: Davide ha dovuto davvero giustificarsi per non aver continuato a piangere dietro alla Abate. I social ogni giorno ci insegnano sempre qualcosa. Vi lasciamo al post: