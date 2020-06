UeD, Giovanna riappare su Instagram: prime parole ai fan e su Sammy

Giovanna Abate dopo Uomini e Donne torna ufficialmente su Instagram: le prime parole dell’ex tronista

Giovanna Abate è tornata su Instagram, stavolta in modo ufficiale. Il suo trono a Uomini e Donne si è concluso lunedì con la messa in onda della puntata con la scelta, in cui non è mancato un po’ di batticuore. Sammy Hassan, infatti, le ha fatto un bello scherzetto: dopo aver sentito di essere la scelta le ha fatto un discorso sul perché fosse costretto a dirle “no”. Poi è uscito dallo studio e ha lasciato Giovanna incredula ma agguerrita, pronta a dirgliene di tutti i colori. A fine puntata Maria ha mandato il video dei saluti della redazione, un classico di fine stagione, ma in realtà era un video in cui Sammy cambiava la sua risposta ed era un bel “sì”. Poi è apparso sulle scale con un fascio di rose rosse e da quel momento è iniziata la loro vita insieme.

Uomini e Donne, Giovanna dopo la scelta torna attiva su Instagram: prime parole ai fan e sulla storia con Sammy

Se Sammy era tornato subito su Instagram con la prima foto di coppia, Giovanna ha preferito aspettare un po’. Ieri sera ha postato la sua prima foto sul profilo ma senza aggiungere parole, oggi invece ha registrato delle stories in cui ha parlato ai fan. Ha voluto fortemente ringraziare tutti per il supporto ricevuto durante il percorso e anche dopo. Giovanna si è anche scusata per questi giorni passati in modo inattivo su Instagram, ma ha spiegato di essersi dedicata alla lettura di tutti i messaggi ricevuti e di aver voluto ringraziare i fan uno per uno. Non è riuscita a farlo con tutti, ovviamente, per questo da oggi si farà perdonare tornando attiva su Instagram. Ha ringraziato anche i tanti che hanno creduto nel suo percorso e nella storia che è appena nata. “Mi sono presa dei giorni per viverla”, ha aggiunto a proposito di Sammy.

Giovanna Abate dopo Uomini e Donne torna su Instagram: “Vi porto nel mio mondo”

Una storia appena nata e che vivremo anche noi attraverso foto e video che decideranno di pubblicare su Instagram. Intanto si sono vissuti in privato, ma i fan già non vedono l’ora di rivedere insieme Giovanna e Sammy dopo la scelta. Nel frattempo, l’ex tronista ha promesso di essere più attiva su Instagram e ha chiosato: “Vi porto nel mio mondo”.