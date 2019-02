Una Vita, Victor lascia Acacias: arrivano i nuovi proprietari della Deliciosa

Anticipazioni Una Vita: Victor e Maria Luisa lasciano Acacias e arrivano i nuovi proprietari della Deliciosa

Le anticipazioni di Una Vita annunciano due uscite di scena, ma anche due nuovi arrivi. Gli attori Miguel Diosdado e Cristina Abad, rispettivamente interpreti di Victor e Maria Luisa, lasciano Acacias. La coppia decide di raggiungere Leandro e Juliana, che da ormai diverso tempo vivono a Parigi. Nonostante inizialmente sia difficile per la Palacios accettare questa partenza, decide comunque di seguire il suo grande amore. Un triste addio quello che dovranno dare i telespettatori di Canale 5 ai due giovani innamorati, visto che entrambi fanno parte della trama della soap sin dalla prima puntata. Ma chi gestisce la Deliciosa dopo la partenza di Victor e Maria Luisa? Ebbene, proprio in questa circostanza, il pubblico assisterà all’arrivo di due nuovi personaggio, Inigo e Flora. I due inizialmente si presentano ai vicini di Acacias come marito e moglie. In realtà, anche loro nascondono dei segreti.

Una Vita anticipazioni: ad Acacias arrivano Inigo e Flora Cervera

Maria Luisa sposa Victor e insieme lasciano Acacias. Forti emozioni per i loro cari, che si ritrovano ad assistere alla loro partenza. Prima, però, il Ferrero intende sistemare le questioni legate alla Deliciosa. Dopo il matrimonio incontra Inigo e Flora, i quali continueranno a gestire il locale al suo posto. I due nuovi arrivati vengono accolti molto bene dai vicini di Acacias, ma dimostrano subito di essere molto diversi da loro. Infatti, la coppia arriva dalle Indie orientali e mostra subito di avere delle abitudini abbastanza stravaganti. Inizialmente i due si presentano come marito e moglie, nascondendo a tutti di essere in realtà fratello e sorella.

Anticipazione Una Vita: Inigo Cervera si avvicina subito a Leonor

Ad avvicinarsi ai due nuovi arrivati è Leonor. In particolare, la Hidalgo inizia a interessarsi a Inigo Cervera. Quest’ultimo nota subito la figlia di Rosina e inizia a corteggiarla. In breve tempo, la giovane scrittrice comprende che Inigo non è il marito di Flora, bensì il fratello. Vi anticipiamo che grazie al Cervera, Leonor riesce a riaprire le porte del suo cuore. Ma i due fratelli non sono gli unici ad approdare ad Acacias. Infatti, il pubblico assisterà all’arrivo di altri nuovi personaggi.