Anticipazione Una Vita: Leonor si fidanza con Inigo dopo Pablo

Una Vita anticipazioni: Leonor ritrova l’amore con Inigo dopo la morte di Pablo

Grande colpo di scena per i fan di Una Vita. Leonor è dilaniata dal dolore causato dalla morte del suo amato Pablo. Il buon uomo ricordiamo che ha perso la vita subito dopo il terremoto che ha sconvolto la vita degli abitanti di Acacias 38. Il figlio della defunta Guadalupe avrebbe potuto sopravvivere se Ursula lo avesse aiutato, ma La Dicenta ha fatto finta di nulla e lo ha lasciato solo proprio nel momento del bisogno. Una volta celebrati i funerali, la figlia decide di partire per l’isola Margherita. La giovane vedova preferisce non restare nel luogo che le ha portato via il suo grande amore e per questo parte per realizzare il sogno di suo marito. Pablo aveva infatti intenzione di partire per l’isola Margherita insieme a sua moglie per recuperare alla luna di miele che non hanno mai potuto fare.

Anticipazione Una Vita: ad Acacias 38 arriva Inigo, Leonor si innamora di nuovo dopo Palo

Leonor parte per l’isola Margherita, ma poi torna ad Acacias 38. Quando la donna torna nel suo paese, trova in quartiere una new-entry molto interessante. Victor e Maria Luisa si sono finalmente sposati e hanno venduto La Deliciosa per trasferirsi a Parigi. Il figlio di Juliana consegna le chiavi della pasticceria di famiglia a Flora e Inigo. I due si presento come marito e moglie, ma solo con il passare del tempo si scopre che in realtà sono sorella e fratello. La bella Hidalgo inizia a frequentare il nuovo arrivato e a quanto pare inizia a nascere un certo e particolarissimo interesse da parte di entrambi.

Anticipazioni Una Vita: Leonor e Inigo si fidanzano

Leonor e Inigo si piacciono e ci mettono davvero poco a innamorarsi l’uno dell’altra. La donna ritrova finalmente la serenità che non provava da ormai diverso tempo. In ogni caso, sappiamo già che a Una Vita non si può mai star tranquilli. Quale altra disgrazia dovrà superare la dolce figlia di Rosina?!? Staremo a vedere.