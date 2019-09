Una Vita, Ursula torna ad Acacias? Ecco quando esce dal manicomio

Anticipazione Una Vita: ecco quando Ursula esce dal manicomio e torna ad Acacias

Ursula torna ad Acacias? Ebbene la Dicenta torna presto a far parte della trama di Una Vita, nel corso delle prossime puntate. Precisamente l’ex istitutrice fa il suo ritorno del ricco quartiere spagnolo dopo l’addio di Blanca e Diego. La coppia lascia finalmente Acacias 38 insieme a Moises per raggiungere Huelva. Proprio l’ hanno intenzione di ricostruire una vita felice, dopo quanto accaduto in passato. Ursula torna nel ricco quartiere e fa questa amara scoperta. La Dicenta si sente sola e indifesa quando scopre che la figlia ha ormai lasciato Acacias. Un duro colpo per la Dicenta, che fa il suo ritorno in condizioni davvero pessime. Infatti, il pubblico non ritroverà la Ursula di sempre. Senza più neanche un soldo e senza qualcuno che possa realmente aiutarla, l’ex istitutrice si trova in una situazione decisamente triste. Neppure Samuel vuole avere a che fare con lei. È proprio da lui che la Dicenta si reca non appena torna nel ricco quartiere.

Una Vita anticipazioni: Ursula elemosina aiuto, Samuel la butta fuori di casa

Ursula esce dal manicomio dopo la partenza di Blanca e Diego e dopo l’esplosione che avviene all’interno della galleria degli Alday. La Dicenta, in condizioni pessime, torna a casa sua e qui trova Samuel. Quest’ultimo, ancora fortemente arrabbiato per quanto accaduto con Blanca e Diego, caccia in malo modo la sua ex suocera. L’Alday non ha alcuna intenzione di aiutare Ursula a riprendere in mano la sua vita, anzi. Infatti, Samuel lascia l’ex istitutrice vagare per le vie di Acacias elemosinando aiuto a tutti i suoi ex vicini. Nessuno, però, si offre di dare una mano a Ursula, la quale si ritrova addirittura a supplicare tutti quelli che incontra.

Anticipazioni Una Vita: Ursula torna ad Acacias in pessime condizioni

Le anticipazioni annunciano il ritorno di Ursula, che non appare per nulla in forma. E mentre Samuel si rende conto di essere in crisi economica, la Dicenta chiede addirittura aiuto a Fabiana. Ovviamente la domestica non dà alcuna possibilità alla sua vecchia nemica di riprendere in mano la sua vita. L’unica che prova un po’ di compassione per lei è Celia, la quale le offre qualche moneta.