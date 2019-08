Anticipazioni Una Vita, Blanca accoltella Samuel e fugge con Diego

Anticipazione Una Vita: Blanca e Diego pronti a tutto per fuggire da Acacias

Le anticipazioni di Una Vita annunciano un’importante svolta per Blanca e Diego, che finalmente riescono a fuggire da Acacias. Il tutto accade dopo che la giovane Dicenta e il suo amato capiscono che dietro i nuovi problemi c’è proprio Samuel. Quest’ultimo, dopo aver aiutato i due innamorati a liberarsi di Ursula, continua a tramare contro di loro. Per non permettere alla coppia di lasciare Acacias fa in modo che Moises si ammali e finisca in ospedale. Qui il bambino non riceve le cure necessarie, in quanto il medico dell’ospedale viene ricattato da Samuel. Il dottore, non volendo far del male al neonato, lascia il posto e affida le cure a un suo collega. Dopo ciò, il piccolo Moises scompare nuovamente e il detective Riera muore. Ora Blanca e Diego devono cercare di giocare in anticipo e di cercare di allontanare per sempre Samuel dalle loro vite. Pertanto, come vi abbiamo recentemente anticipato, i due innamorati mettono in atto un piano inaspettato.

Una Vita anticipazioni: Blanca mette in atto un piano per liberarsi finalmente di Samuel

Nelle prossime puntate vedremo Blanca tornare a vivere insieme a Samuel. Ma si tratta solo di un piano che la giovane Dicenta mette in atto con Diego. I due fingono una rottura, lasciandosi proprio in pubblico di fronte ai vicini di Acacias. A questo punto, Blanca propone a Samuel di tornare a vivere insieme. Sebbene inizialmente abbia qualche dubbio, l’Alday accetta la proposta della donna di cui è innamorato. Un ritorno inaspettato, ma che fa parte di un piano ben studiato. Con la sua dolcezza, la figlia di Ursula riesce a intenerire Samuel, il quale le permette finalmente di riabbracciare Moises.

Anticipazioni Una Vita: Blanca accoltella Samuel e lascia Acacias insieme a Moises e Diego

Convinto che Blanca sia tornata definitivamente insieme a lui, Samuel le rivela tutte le sue malefatte. Il giovane Alday è sicuro che la Dicenta possa comprenderlo e perdonarlo. Ma ecco che in un momento di intimità, la figlia di Ursula prende in mano un coltello e lo colpisce. Lasciandolo gravemente ferito, Blanca fugge dall’abitazione insieme a Moises e ad attenderla c’è proprio Diego. Finalmente i due innamorati riescono così a fuggire da Acacias, con il piccolo, e a raggiungere Huelva.