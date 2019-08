Una Vita anticipazioni, Blanca torna insieme a Samuel: il piano

Anticipazioni Una Vita: Blanca torna a vivere insieme a Samuel

Blanca torna insieme a Samuel, nelle prossime puntate di Una Vita. Ma ovviamente si tratta di un piano messo in atto dalla giovane Dicenta e Diego. I due sono disposti a tutto pur di ritrovare il piccolo Moises. A rapire il neonato, questa volta, ci pensa proprio il minore dei fratelli Alday. Ormai Blanca e Diego, dopo aver fatto in modo che Ursula venisse rinchiusa in manicomio, pensano di essere finalmente liberi di vivere la loro vita con il piccolo Moises. Ad ostacolarli è proprio Samuel, il quale non può permettere che la coppia lasci Acacias. Prima fa ammalare il neonato, facendolo finire in ospedale. Qui inizia a ricattare un medico, affinché il piccolo non venga curato a dovere. Avvertendo dei forti sensi di colpa, il dottore lascia la struttura ospedaliera e dà in cura Moises a un suo collega. Proprio quando Diego e Blanca sono vicini a riabbracciare il bambino, il detective Riera viene ucciso. In questa circostanza, Samuel fa sparire il piccolo Moises.

Una Vita anticipazioni: Blanca torna insieme a Samuel per riabbracciare Moises

Moises risulta nuovamente scomparsa e per Blanca sembra ripetersi ancora il suo più grande incubo. Essersi liberata di Ursula, non l’ha portata a vivere la vita che tanto sperava. Ma è ancora disposta a tutto pur di iniziare finalmente a essere felice. Ed ecco che organizza un nuovo piano insieme a Diego. I due innamorati litigano di fronte a tutti i vicini di Acacias, convincendoli di essere arrivati alla rottura. Inizialmente Samuel ha qualche dubbio, ma poi accetta la proposta di Blanca. Quest’ultima chiede, infatti, all’Alday di poter tornare a vivere insieme a lui.

Anticipazione Una Vita: Blanca riesce a ritrovare Moises

Convinto che Diego si sia ormai allontanato definitivamente da Acacias, Samuel accoglie a braccia aperte Blanca. E non solo, il giovane Alday si lascia andare completamente, portandole addirittura il piccolo Moises. Ed ecco che finalmente, la giovane Dicenta può riabbracciare il suo bambino. Ora Blanca deve pensare bene a come procedere per liberarsi di Samuel e fuggire insieme al bambino e a Diego. Pertanto, a questo punto, mette in atto la seconda parte del piano, facendo leva sull’ossessione che l’Alday nutre nei suoi confronti.